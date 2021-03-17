Сьогодні Європейська комісія визначилася з формою і змістом "паспортів вакцинації", що покликані сприяти безпечному і вільному пересуванню всередині ЄС в умовах пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Цифровий зелений сертифікат буде доказом того, що людина була вакцинована від COVID-19, отримав негативний результат тесту або видужав. Документ буде доступний безплатно в цифровому або паперовому форматі та буде включати QR-код для забезпечення безпеки та правдивості сертифікату.

У Єврокомісії наголосили, що держави-члени як і раніше зможуть самі визначати послаблення карантинних обмежень для туристів з інших країн, але після введення паспортів вакцинації їм доведеться надавати такі ж послаблення тим, хто отримає такий паспорт.

“Ми використовуємо європейський підхід, щоб забезпечити громадянам ЄС і членам їх сімей можливість подорожувати безпечно і з мінімальними обмеженнями цього літа. Загальний підхід ЄС не тільки допоможе нам поступово відновити вільне пересування всередині ЄС і уникнути фрагментації, але це також шанс вплинути на світові стандарти та показати приклад, заснований на наших європейських цінностях — таких, як захист даних “, – сказав комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Що важливо знати про “паспорти вакцинації”:

Паперова або електронна форма з обов’язковим застосуванням QR-коду в обох випадках.

Паспорт видаватиметься мовою країни, яка його видала, а також дублюватися англійською.

У ньому обов’язково буде вказуватися дата народження і видачі, тип і дата проведення вакцинації/тестування або дата одужання, а також ідентифікатор самого паспорта.

Документ буде дійсний в усіх країнах-членах ЄС, а також на території Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Паспорт вакцинації стане тимчасовим заходом – до моменту, поки ситуація з пандемією коронавируса в світі не покращиться.

Однак COVID-паспорти ще повинні схвалити Європейський парламент і більшість країн-членів. В Євросоюзі сподіваються, що сертифікати зможуть ввести до середини червня.