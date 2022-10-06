Про це повідомило PAP.
Польський прем’єр зробив таку заяву перед початком неформального саміту ЄС та першого засідання Європейської політичної спільноти (ЄПС). У заході взяли участь 44 країни.
За його словами, світ повинен згуртуватися проти шантажу з боку Кремля.
“Швидше за все, згідно з інформацією, яку ми також отримуємо від наших іноземних друзів, це робота російських спецслужб”, — сказав Моравецький.
На думку прем’єра Польщі, їхня пропозиція шодо відкриття “Північного потоку-2” за кілька днів до витоку газу “лише підтверджує цю тезу та припущення про те, що це була робота російських служб”.
Матеуш Моравецький зазначив, що Польща прагне того, аби Європа була цілісною. Тому вони виступають за політику безпеки, миру, поширення свободи й економічного розвитку. Він додав, що ЄС “має бути єдиним у боротьбі з російським шантажем і в боротьбі з помилками політики Єврокомісії, з якими ми на сьогодні маємо справу”.
- Служба державної безпеки Швеції заявила, що біля газопроводів “Північний потік” та “Північний потік – 2” у шведській економічній зоні сталися вибухи, що призвели до значних пошкоджень на газогонах.
- Данія вважає витоки з газопроводу Nord Stream “навмисними діями”, наголосила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.
- В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах “Північній потік” під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
- 28 вересня у Кремлі зазначили, що заяви щодо причетності РФ до можливої атаки на газопроводи Nord Stream, є “дурницею”, додавши, що Сполучені Штати виступали проти трубопроводів, а їхні компанії отримали великі прибутки, постачаючи газ до Європи.