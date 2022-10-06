Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив: в Європі вважають, що за диверсії на Nord Stream та Nord Stream 2, ймовірно, відповідальні спецслужби РФ.

Про це повідомило PAP.

Польський прем’єр зробив таку заяву перед початком неформального саміту ЄС та першого засідання Європейської політичної спільноти (ЄПС). У заході взяли участь 44 країни.

За його словами, світ повинен згуртуватися проти шантажу з боку Кремля.

“Швидше за все, згідно з інформацією, яку ми також отримуємо від наших іноземних друзів, це робота російських спецслужб”, — сказав Моравецький.

На думку прем’єра Польщі, їхня пропозиція шодо відкриття “Північного потоку-2” за кілька днів до витоку газу “лише підтверджує цю тезу та припущення про те, що це була робота російських служб”.

Матеуш Моравецький зазначив, що Польща прагне того, аби Європа була цілісною. Тому вони виступають за політику безпеки, миру, поширення свободи й економічного розвитку. Він додав, що ЄС “має бути єдиним у боротьбі з російським шантажем і в боротьбі з помилками політики Єврокомісії, з якими ми на сьогодні маємо справу”.