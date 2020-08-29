Про це заявила комісар ЄС з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес в інтерв’ю італійській газеті La Stampa.
Вона пояснила, що дослідження свідчать про те, що діти рідко заражають один одного коронавірусом.
“Дослідження, проведені в декількох країнах ЄС, показали, що передача коронавірусу від дитини до дитини в школах відбувається рідко, і повторне відкриття шкіл не пов’язане зі значним збільшенням числа інфекцій”, – сказала Кіріакідес.
Також представниця Єврокомісії вважає, що, якщо в школах будуть дотримуватися маскового режиму, соціального дистанціювання та інші запобіжних заходів — навряд чи станеться масовий спалах коронавірусу.
Вона нагадала про те, що учні повинні бути розділені на групи, кількість учнів в яких буде в два-три рази менша, ніж в традиційних класах.
“Це те, на що ми очікуємо”, – резюмувала чиновниця.
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- МОЗ України не бачить підстав для масового тестування вчителів на COVID-19 перед початком навчального року.