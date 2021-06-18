У партії "Європейська Солідарність" вимагають від президента Володимира Зеленського ветувати закон про податкову амністію капіталів, оскільки він вдарить по середньому класу і заробітчанах.

Відповідну заяву опублікувала на своїй сторінці в Facebook народна депутатка від “ЄС” Ніна Южаніна.

“Ухвалений днями закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування. І зовсім не про податкову амністію. Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя. Інший бік податкової амністії люди відчують не відразу, але може бути запізно”, – наголосила Южаніна.

Вона уточнила, що у вересні 2022 року завершиться період “добровільності” подачі “нульової декларації”, і “тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків”.

“Якщо ж документального підтвердження придбання активів у людей немає (адже вони не зобов’язані зберігати документи довше, ніж три роки), сплатити доведеться вже не 5%, а 18%. І годі буде знайти правду в “найсправедливіших” українських судах”, – зазначила Южаніна.

За словами депутатки, для власників великого капіталу податкова амністія вже “по факту відбулася під “нуль”.

“А найбільше шулерство монобільшості полягає в тому, що раніше вона вже звільнила від сплати ПДФО доходи фізичної особи за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів. Тобто для власників великого капіталу податкова амністія по факту відбулася під “нуль”, решті ж громадян — добровільно-примусова сплата додаткового податку”, – розповіла Южаніна.

Депутатка нагадала, що в процесі розгляду законопроєкту №5153 про “податкову амністію” жодна поправка, “спрямована на те, щоб зробити його менш жорстким по відношенню до людей”, не була врахована.

“Прийнятим законом передбачено подальше посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб (про що уряд має розробити окремий законопроєкт). Саме тому “Європейська Солідарність” вимагає від Володимира Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам’ятатися як ворог середнього класу. А потім — ухвалити цей закон у Верховній Раді у новій редакції, що справді означатиме для людей підведення риски під минулим, в якому з тих чи інших причин податки сплачувалися не в повному обсязі”, – підсумувала Южаніна.