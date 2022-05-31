Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Ресурси відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС. Нагадаємо, що ці канали приєднались до заборонених раніше Sputnik та Russia Today.

Блокування цих трьох російських каналів в ЄС – є важливим досягненням інформаційно-дипломатичного фронту.

“Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики сприяли тому, аби це сталося якнайшвидше. Ми дуже вдячні нашим міжнародним колегам, які всебічно підтримали цю пропозицію: Віцепрем’єр-міністру та Міністру культури і національної спадщини Польща Пьотру Глинському, Міністру культури Литви Сімонасу Кайрису, Віцепрезиденту Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєрі Юровій та іншим міністрам культури ЄС і депутатам, що допомагали в цьому. Дякую за плідну роботу Віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній та Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі”, – зазначив Олександр Ткаченко.

Також він додав, що російська пропаганда вбиває ментально. Саме тому їй не місце в цивілізованих країнах. Заборона російських телеканалів в ЄС – великий крок у боротьбі з ворогом.