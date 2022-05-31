Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Ресурси відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС. Нагадаємо, що ці канали приєднались до заборонених раніше Sputnik та Russia Today.
Блокування цих трьох російських каналів в ЄС – є важливим досягненням інформаційно-дипломатичного фронту.
“Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики сприяли тому, аби це сталося якнайшвидше. Ми дуже вдячні нашим міжнародним колегам, які всебічно підтримали цю пропозицію: Віцепрем’єр-міністру та Міністру культури і національної спадщини Польща Пьотру Глинському, Міністру культури Литви Сімонасу Кайрису, Віцепрезиденту Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєрі Юровій та іншим міністрам культури ЄС і депутатам, що допомагали в цьому. Дякую за плідну роботу Віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній та Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі”, – зазначив Олександр Ткаченко.
Також він додав, що російська пропаганда вбиває ментально. Саме тому їй не місце в цивілізованих країнах. Заборона російських телеканалів в ЄС – великий крок у боротьбі з ворогом.
- Нагадаємо, що країни-члени Європейського Союзу повідомили, що заморозили майже 23 млрд євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центробанку. Однак у Брюсселі наголосили, що очікували побачити набагато більшу суму.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна зараз потребує чималої фінансової підтримки, тому окрім коштів, які виділив Євросоюз, Києву можуть передати і заморожені активи Російської Федерації.
- Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.