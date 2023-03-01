Європейський Союз вирішив приділяти більше уваги дотриманню і зміцненню чинних санкцій, аніж ухваленню нових проти РФ. На сьогодні ЄС ухвалив 10 пакетів санкцій.

Про це повідомило Politico.

Деякі столиці ЄС вважають, що для нових санкцій проти режиму Володимира Путіна більше немає місця. Дипломати десятка країн вважають, що обмеження проти будь-яких секторів, що залишилися, вдарили б по блоку більше, ніж по Росії.

Серед такої продукції добрива, рідкоземельні елементи, радіоактивні ізотопи, збагачені уранові стрижні та інша важлива сировина як титан. Запровадження санкцій на них вплинуло б на стримуванні світових цін, європейську автомобільну промисловість, фармацевтичні компанії, роботу низки центральних і східних атомних електростанцій та літакобудівництво.

Попри те, що російському “Аерофлоту” заборонили постачання запчастин — авіаперевізник працює, оскільки літаки ремонтуються і обслуговуються в Туреччині. Крім того, російська оборонна промисловість замінила санкційні деталі товарами подвійного призначення і переробленими споживчими товарами.

“Минулий рік продемонстрував рішучість ЄС і наших партнерів відстоювати те, що правильно, попри ціну. Але він також показав, що в деяких аспектах ми потребуємо структурних змін. Швидке прийняття 10 пакетів санкцій стало величезним досягненням. Тепер моя роль полягає в тому, щоб забезпечити їхнє ефективне застосування, а не обхід через треті країни”, — наголосив спеціальний посланник ЄС з питань імплементації санкцій Девід О’Салліван.

За його словами, з країнами, які Росія може використовувати для обходу санкцій, триває діалог. Девід О’Салліван розпочав свою роботу з візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів разом з представниками США та Великої Британії.

Деякі дипломати вважають, що Угорщині та Словаччині дали несправедливу перевагу над іншими країнами ЄС, оскільки вони домоглися винятку, щоб продовжувати купувати російську трубопровідну нафту.

“Ми подивимося, що можна і потрібно зробити. Зокрема і для збереження рівних правил гри в Європейському Союзі”, — сказав О’Салліван.