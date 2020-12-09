Про це повідомляють #Букви.

У “ЄС” вважають, що Кличка накручує Офіс президента. Однак вплив здійснюють через його оточення, щоб він пішов на конфлікт з “ЄС”.

“Вони хочуть, щоб цей конфлікт вже вилився назовні та ми почали їсти Кличка, а вони його будуть нібито захищати. До пори, до часу, поки їм це вигідно. Потім і самі накинуться слідом за нами. Бо їм треба знищити його як кандидата в президенти, і зробити це хочуть нашими руками”, – відповідають у ЄС.

Водночас про президентські амбіції Кличка активно повідомляють анонімні Telegram-канали. Тож теорія “ЄС” видається цілком імовірною.

До речі, соратники Кличка суть конфлікту пояснюють тим, що Порошенко не отримав повний контроль над Кличком, як він того хотів, і не загнав у потрібну більшість.