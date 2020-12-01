В ЄС заявили, що рішення КСУ поставили під сумнів антикорупційні досягнення України

Про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Водночас в Євросоюзі зазначили, що у 2020 році у сфері правосуддя та боротьби з корупцією в Україні відбулося багато позитивних зрушень. Зокрема, Вищий антикорупційний суд налагодив ефективне функціонування, а співпраця НАБУ та САП налагодилася.
Однак кількість обвинувальних вироків у корупційних злочинах наразі залишається на низькому рівні.
Окремо у звіті зазначили, що останні рішення КСУ поставили під сумнів досягнення країни у боротьбі з корупцією. В ЄС додали, що перед Україною постала гостра потреба впровадження серйозної судової реформи.
“Рішення (КСУ від 27 жовтня, – ред.) викликало значну суспільну критику, оскільки воно поставило під сумнів реформи, яких вимагали українські реформаторські сили після Майдану і міжнародне співтовариство, в тому числі через умови в рамках послідовних програм МВФ, макрофінансової допомоги, Плану дій щодо лібералізації візового режиму”, – йдеться у звіті.
Зазначається, що у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти щодо відновлення антикорупційного законодавства, але вони поки залишаються без розгляду.
27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення скасувати кримінальну відповідальність за статтею ст. 366-1 ККУ (декларування неправдивої інформації).
В листопаді Вищий антикорупційний суд почав скасовувати вироки за цією статтею. Зокрема, скасував свій перший обвинувальний вирок, винесений восени минулого року.
- 25 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської комісії за демократію через право з проханням оцінити стан антикорупційного законодавства після рішення КСУ. Зеленський повідомив комісії про “конституційну кризу” в країні та закликав дати висновок якомога швидше.
- Венеціанська комісія розгляне питання щодо стану антикорупційного законодавства після гучного рішення Конституційного суду України вже наступного тижня, 11 грудня.