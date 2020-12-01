В ЄС заявили, що рішення КСУ поставили під сумнів антикорупційні досягнення України

Деякі рішення, які ухвалив Конституційний суд України у 2020 році, несуть за собою глобальні наслідки та ставлять під сумнів попередні досягнення держави у сфері антикорупційної політики.

Про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Водночас в Євросоюзі зазначили, що у 2020 році у сфері правосуддя та боротьби з корупцією в Україні відбулося багато позитивних зрушень. Зокрема, Вищий антикорупційний суд налагодив ефективне функціонування, а співпраця НАБУ та САП налагодилася.

Однак кількість обвинувальних вироків у корупційних злочинах наразі залишається на низькому рівні.

Окремо у звіті зазначили, що останні рішення КСУ поставили під сумнів досягнення країни у боротьбі з корупцією. В ЄС додали, що перед Україною постала гостра потреба впровадження серйозної судової реформи.

“Рішення (КСУ від 27 жовтня, – ред.) викликало значну суспільну критику, оскільки воно поставило під сумнів реформи, яких вимагали українські реформаторські сили після Майдану і міжнародне співтовариство, в тому числі через умови в рамках послідовних програм МВФ, макрофінансової допомоги, Плану дій щодо лібералізації візового режиму”, – йдеться у звіті.

Зазначається, що у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти щодо відновлення антикорупційного законодавства, але вони поки залишаються без розгляду.