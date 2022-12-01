Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши висновки Єврокомісії до законопроєкту про медіа.
За її словами, замість важливого медійного кодексу “можемо отримати закон про цензуру, з необмеженими правами Нацради, повністю залежної від Банкової”.
Вона зазначила, що законопроєкт отримав критичні висновки як з боку Єврокомісії, так і Ради Європи.
“На погоджувальних радах я неодноразово закликала голову ВР оприлюднити ці висновки, аби колеги усвідомили, що проєкт не відповідає вимогам ЄС”, — зауважила народна депутатка.
Також, як відзначила політикиня, в законопроєкті багато “контроверсійних норм щодо виборів і аудіовізуальної продукції”.
“Зачистка медійного поля відбувається вельми технічно, влада загнала всіх у марафон, а хто пручався — того викинули з цифрового мовлення. Й зараз в нас є всі шанси отримати замість розмаїття і плюралізму в ЗМІ суцільний канал “Рада” із нудотним пропагандистським контентом”, — написала Геращенко.
Законопроєкт № 2693-д “Про медіа” зареєстрували у Верховній Раді ще 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.
Тоді народний депутат Микола Княжицький зазначив, що на голосування нардепам хочуть внести суперечливий проєкт закону, який відкидає Україну від членства у Євросоюзі, а, що найголовніше – навмисно скасовує норми на підтримку української мови і культури.
- Раніше народний депутат України Микола Княжицький заявив, що до законопроєкту про медіа додано низку змін, які можуть призвести до скасування норми на підтримку української мови і культури. Він наголосив, що проєкт переповнено антиєвропейськими нормами, які вносяться для обмеження свободи слова і створення пропагандистських державних медіа.
- Після 24 лютого “Детектор медіа” припинив моніторинг щоденних теленовин і політичних токшоу. Більшість з українських телеканалів тепер транслює спільний телемарафон “Єдині новини”. На додачу до щоденного конспекту марафону, а також щотижневого докладного розбору грубих порушень і помилок, видання щомісяця публікує суто статистичну інформацію про спільний інформаційний етер. Наразі у марафоні поступово більшає повторів, водночас вбачається не пропорційний розподіл представництва політичних сил.
- Раніше #Букви повідомляли, що в етері марафону “FreeДом”, який виходить на каналі UATV, спікера попросили перейти на російську мову з державної української. Ведуча медіагрупи “Україна” Юлія Галушка аргументувала це тим, що канал “мовить російською для всього світу”.