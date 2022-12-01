Європейська комісія та Рада Європи розкритикували новий законопроєкт про медіа. Втім, у ВРУ не оприлюднюють ці висновки та планують винести його на голосування у найближчий пленарний день.

Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши висновки Єврокомісії до законопроєкту про медіа.

За її словами, замість важливого медійного кодексу “можемо отримати закон про цензуру, з необмеженими правами Нацради, повністю залежної від Банкової”.

Вона зазначила, що законопроєкт отримав критичні висновки як з боку Єврокомісії, так і Ради Європи.

“На погоджувальних радах я неодноразово закликала голову ВР оприлюднити ці висновки, аби колеги усвідомили, що проєкт не відповідає вимогам ЄС”, — зауважила народна депутатка.

Також, як відзначила політикиня, в законопроєкті багато “контроверсійних норм щодо виборів і аудіовізуальної продукції”.

“Зачистка медійного поля відбувається вельми технічно, влада загнала всіх у марафон, а хто пручався — того викинули з цифрового мовлення. Й зараз в нас є всі шанси отримати замість розмаїття і плюралізму в ЗМІ суцільний канал “Рада” із нудотним пропагандистським контентом”, — написала Геращенко.

Законопроєкт № 2693-д “Про медіа” зареєстрували у Верховній Раді ще 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.

Тоді народний депутат Микола Княжицький зазначив, що на голосування нардепам хочуть внести суперечливий проєкт закону, який відкидає Україну від членства у Євросоюзі, а, що найголовніше – навмисно скасовує норми на підтримку української мови і культури.