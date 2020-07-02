В ЄС заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні

Про це йдеться в заяві ЄС.
“Створення сильного і незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України і як і раніше має вирішальне значення для майбутнього успіху країни. В останні роки Національний банк України зробив сміливі й такі необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності України та сприяння сталому відновленню економіки. Політика Банку добре послужила українській економіці та українському народу завдяки стабілізації національної валюти, зниженню інфляції й збільшенню іноземних резервів, реструктуризації всього банківського сектора і відновленню активів, втрачених в разі банківського шахрайства”, – йдеться в заяві.
Зазначається, що інформація про відставку голови Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску посилає тривожний сигнал.
В ЄС переконані, що НБУ має бути спроможними самостійно виконувати свою роль. Підрив цього важливого інституту ставить під загрозу авторитет і підтримку програми реформ в Україні.
“Шлях до реформ в Україні непростий, особливо в нинішніх виняткових обставинах пандемії коронавірусу. Європейський Союз буде і надалі підтримувати Україну в проведенні таких необхідних реформ і розраховує на те, що українська влада збереже свій рівень відданості”, – резюмували в ЄС.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Правління Національного банку продовжить працювати попри відставку голови центробанку Якова Смолія.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Офіс Президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.