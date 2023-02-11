Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Згідно з заявою, “Європейська Солідарність” має нульову толерантність до корупції. Зазначається, що члени “ЄС” є прибічниками “відкритих закупівель через Prozorro, чого б це не стосувалося — чи закупівлі яєць в Міністерстві оборони, чи закупівлі макаронів для дитячих садків”.

“Ми вважаємо, що саме конкурентний механізм торгів має визначати об’єктивну ціну товарів та послуг”, — йдеться в повідомленні.

У такий спосіб, з огляду на “резонанс і політичні маніпуляції” навколо 205 кілограмів макаронів і 22 345 гривень в “ЄС” закликали міську владу Рівного зупинити закупівлю, що була зроблена за умов неявки учасників торгів і конкурентних тендерних пропозицій, а також оголосити новий тендер на закупівлю.

“А також ми закликаємо виробників і постачальників макаронних виробів відгукнутися на новий тендер та вийти зі своїми пропозиціями, щоб дитячі садочки отримали ці макаронні вироби за результатами конкурентних торгів”, — йдеться в заяві “Європейської Солідарності”.

Також члени партії попросили громадськість стежити за цим процесом та усіляко обстоювати використання механізму Prozorro.

ДОВІДКА. Раніше у Рівному стався скандал на тлі закупівлею продуктів для дитсадків за завищеними цінами. Зазначається, що міське управління освіти придбало макарони по 128 гривень за кілограм, а сухарі по 100. Про це свідчать відповідні дані на сайті Prozorro.

У своєму матеріалі видання “Наші Гроші” зауважило: “Окрім непрозорості у цієї закупівлі є ще одна ознака підозрілості — це неконкурентність. З абсолютно незрозумілих підстав торги були проведені без використання електронної системи. Хоча Рівненщина — це абсолютно не фронтова зона. Макарони для школярів — це точно не для потреб критичної інфраструктури. Жодної нагальності протягувати річний контракт без відкритих торгів — теж не має. Бо потреба годувати школярів прогнозована і відома”.