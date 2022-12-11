В ЄС закликали Туреччину дотримуватися санкцій Заходу проти РФ

Про це інформує DW.
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що політика Туреччини не приєднуватись до обмежувальних заходів ЄС проти Росії “все частіше є приводом для занепокоєння”.
Туреччина після початку нападу Росії на Україну різко збільшила обсяги експорту до РФ і наростила закупівлі російської нафти. Боррель акцентував, що ЄС і Туреччина уклали митний союз, що забезпечує вільне пересування товарів, включаючи товари подвійного призначення, які можуть використовуватися і в цивільних, і у військових цілях.
Анкара не повинна допомагати РФ обходити західні санкції, наголосив Боррель, нагадавши, що Туреччина має статус кандидата у члени ЄС.
Ми очікуємо на дотримання вжитих заходів від усіх країн-кандидатів, включаючи Туреччину, — зазначив глава європейської дипломатії.
За словами Борреля, приводом для великого занепокоєння є розширення двосторонніх економічних зв’язків між Туреччиною та Росією на тлі російської агресії проти України. Євросоюз уже неодноразово доводив до відома турецьких партнерів свої сумніви та очікування і робитиме це й надалі на всіх рівнях, додав Жозеп Боррель.
Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін у серпні домовилися про подальше розширення економічної співпраці. Західні компанії, мабуть, прицільно використовують Туреччину як лазівку, щоб продовжувати продавати свої товари в Росію. За це адміністрація США вже погрожувала Туреччині вторинними санкціями.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові телефонні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Ердогана, вони стосуватимуться зернового коридору.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що необхідно продовжити угоду про експорт зерна через Чорне море, проте без встановлення часових обмежень для її дії.
- За словами судноплавних брокерів і аналітиків, Росія таємно накопичила флот із понад 100 застарілих танкерів, щоб обходити західні обмеження на продаж російської нафти.