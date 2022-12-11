В ЄС закликали Туреччину дотримуватися санкцій Заходу проти РФ

Європейський Союз закликав владу Туреччини змінити торговельну політику щодо РФ та дотримуватися західних санкцій, введених проти Москви за повномасштабне збройне вторгнення в Україну.

Про це інформує DW.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що політика Туреччини не приєднуватись до обмежувальних заходів ЄС проти Росії “все частіше є приводом для занепокоєння”.

Туреччина після початку нападу Росії на Україну різко збільшила обсяги експорту до РФ і наростила закупівлі російської нафти. Боррель акцентував, що ЄС і Туреччина уклали митний союз, що забезпечує вільне пересування товарів, включаючи товари подвійного призначення, які можуть використовуватися і в цивільних, і у військових цілях.

Анкара не повинна допомагати РФ обходити західні санкції, наголосив Боррель, нагадавши, що Туреччина має статус кандидата у члени ЄС.

Ми очікуємо на дотримання вжитих заходів від усіх країн-кандидатів, включаючи Туреччину, — зазначив глава європейської дипломатії.

За словами Борреля, приводом для великого занепокоєння є розширення двосторонніх економічних зв’язків між Туреччиною та Росією на тлі російської агресії проти України. Євросоюз уже неодноразово доводив до відома турецьких партнерів свої сумніви та очікування і робитиме це й надалі на всіх рівнях, додав Жозеп Боррель.

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін у серпні домовилися про подальше розширення економічної співпраці. Західні компанії, мабуть, прицільно використовують Туреччину як лазівку, щоб продовжувати продавати свої товари в Росію. За це адміністрація США вже погрожувала Туреччині вторинними санкціями.