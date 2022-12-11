російсько-українська війна
15:33 Під час останніх атак росіяни запускали дрони з Азовського моря – Ігнат
14:57 В ЄС закликали Туреччину дотримуватися санкцій Заходу проти РФ
14:46 Косово може подати офіційну заявку на вступ до ЄС найближчими днями
14:16 Життя заради інших: тонкощі й нюанси командирської посади
13:52 Розмінування у Харківській області ускладнено через сніг — заступник голови ОВА
13:33 Російський націоналістичний батальйон «Русич» оголосив про збирання даних щодо військових об’єктів країн Балтії — The Guardian
13:09 Інтервʼю з речницею «Unlimited Democracy» — про українські протести, «нейтральних» австрійців та російські гроші за кордоном.
12:33 Для відновлення енергетичної інфраструктури залучать понад 400 мільйонів євро — «Укренерго»
11:05 Під час російського вторгнення найбільше дітей постраждали у Донецькій області
11:03 У віці 96 років померла мама співачки Шер
10:31 Етика часів блекауту: чи можна працювати з ноутбуком у кафе, заплативши лише за каву? – Детектор Медіа
09:50 Путін втрачає підтримку через невдачі на Донбасі – ISW
09:27 В бюджеті РФ на наступний рік закладено понад 30% на армію та правоохоронні органи – розвідка Великої Британії
08:51 Twitter перезапускає Twitter Blue: для користувачів Apple ціна відчутно вища
08:35 США дали Україні «зелене світло» на атаку об’єктів на території РФ – The Times
07:37 Погода суттєво погіршиться: прогноз на 11 грудня
07:20 На тимчасово окупованій Луганщині окупанти посилили заходи примусової мобілізації – Генштаб
07:14 11 грудня: яке сьогодні свято, традиції, іменини, прикмети

10 грудня

23:57 Як вберегти очі в умовах відключення світла — пояснили в НСЗУ
23:16 Суд обрав запобіжний захід так званій «головній бухгалтерці» окупаційної адміністрації звільненої Снігурівки
23:11 Сумщина: росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі області
22:41 Близько 30% території України потребують розмінування — МВС
21:46 Що означатиме приєднання українських банків до «банкоматного роумінгу» — пояснив заступник голови Нацбанку
21:15 У Молдові відповіли Путіну, що самостійно вирішуватимуть, де зберігати газ
20:53 Німеччина передасть Україні 470 генераторів на суму €19,5 мільйона
20:21 Протягом доби росіяни вбили в Україні двох цивільних, 17 — поранили
20:18 В окупованому Мелітополі пролунало понад 10 вибухів у всіх районах міста: відео
19:02 Росіяни пропонують підприємцям в окупованій Горлівці переходити на віддалений режим роботи через «ризики обстрілів з боку ЗСУ»
18:19 Зруйновану росіянами будівлю Миколаївської ОВА знесуть – Віталій Кім
17:42 Сотні тисяч готівки та прокремлівська література: СБУ обшукала територію Харківської єпархії УПЦ (МП)
17:27 У Криму росіяни розгорнули 10 військових аеродромів та 2 авіазаводи

В ЄС закликали Туреччину дотримуватися санкцій Заходу проти РФ

Європейський Союз закликав владу Туреччини змінити торговельну політику щодо РФ та дотримуватися західних санкцій, введених проти Москви за повномасштабне збройне вторгнення в Україну.

Неділя, 11 грудня 2022, 14:57
Підтримати

Про це інформує DW.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що політика Туреччини не приєднуватись до обмежувальних заходів ЄС проти Росії “все частіше є приводом для занепокоєння”.

Туреччина після початку нападу Росії на Україну різко збільшила обсяги експорту до РФ і наростила закупівлі російської нафти. Боррель акцентував, що ЄС і Туреччина уклали митний союз, що забезпечує вільне пересування товарів, включаючи товари подвійного призначення, які можуть використовуватися і в цивільних, і у військових цілях.

Анкара не повинна допомагати РФ обходити західні санкції, наголосив Боррель, нагадавши, що Туреччина має статус кандидата у члени ЄС.

Ми очікуємо на дотримання вжитих заходів від усіх країн-кандидатів, включаючи Туреччину, — зазначив глава європейської дипломатії.

За словами Борреля, приводом для великого занепокоєння є розширення двосторонніх економічних зв’язків між Туреччиною та Росією на тлі російської агресії проти України. Євросоюз уже неодноразово доводив до відома турецьких партнерів свої сумніви та очікування і робитиме це й надалі на всіх рівнях, додав Жозеп Боррель.

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін у серпні домовилися про подальше розширення економічної співпраці. Західні компанії, мабуть, прицільно використовують Туреччину як лазівку, щоб продовжувати продавати свої товари в Росію. За це адміністрація США вже погрожувала Туреччині вторинними санкціями.

Теги: ЄС, заклик, обмеження рф, політика Туреччини, санкції проти РФ, санкції, Туреччина, Анкара

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook