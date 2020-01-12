В ЄС занепокоєні через затримання британського посла в Тегерані

В Європейському союзі занепокоєні через затримання британського посла в Ірані Роба Макейра під час протестів у Тегерані.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Він наголосив, що ЄС закликає до деескалації.

“Дуже стурбовані тимчасовим затриманням посла Британії в Ірані. Повне дотримання Віденської конвенції є обов’язковою умовою. ЄС закликає до деескалації і створення простору для дипломатії” – написав Боррель.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 января 2020 г.



Нагадаємл, у суботу, 11 січня, під час антиурядових протестів у Тегерані, викликаних ситуацією навколо катастрофи літака МАУ, на кілька годин був затриманий посол Великобританії в Ірані.