В ЄС занепокоєні через затримання британського посла в Тегерані

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
Він наголосив, що ЄС закликає до деескалації.
“Дуже стурбовані тимчасовим затриманням посла Британії в Ірані. Повне дотримання Віденської конвенції є обов’язковою умовою. ЄС закликає до деескалації і створення простору для дипломатії” – написав Боррель.
Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 января 2020 г.
Нагадаємл, у суботу, 11 січня, під час антиурядових протестів у Тегерані, викликаних ситуацією навколо катастрофи літака МАУ, на кілька годин був затриманий посол Великобританії в Ірані.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.