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В ЄС занепокоєні через затримання британського посла в Тегерані

В Європейському союзі занепокоєні через затримання британського посла в Ірані Роба Макейра під час протестів у Тегерані.

Неділя, 12 січня 2020, 16:08

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Він наголосив, що ЄС закликає до деескалації.

“Дуже стурбовані тимчасовим затриманням посла Британії в Ірані. Повне дотримання Віденської конвенції є обов’язковою умовою. ЄС закликає до деескалації і створення простору для дипломатії” – написав Боррель.


Нагадаємл, у суботу, 11 січня, під час антиурядових протестів у Тегерані, викликаних ситуацією навколо катастрофи літака МАУ, на кілька годин був затриманий посол Великобританії в Ірані.

  • 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
  • 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
  • 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.
Теги: протест, посол, Тегеран

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