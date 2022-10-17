Про це повідомило Reuters.
Останніми тижнями Україну атакували російські окупанти з використанням іранських безпілотників Shahed-136. Уряд Ірану неодноразово заперечував постачання безпілотників до Росії.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС буде шукати конкретні докази участі Ірану у війні. Після цього ЄС може перейти до введення нових санкцій проти Тегерану. Проте сьогодні не очікується конкретних рішень.
ЄС має рішуче відреагувати на нові атаки на Київ, вважає міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод. Він додав, що країни-члени блоку мають зробити “конкретні кроки” у відповідь.
Сьогодні Євросоюз планував запровадити заборону на поїздки і заморозити активи приблизно 15 іранців. Йдеться про коло осіб, які причетні до урядового придушення демонстрантів. Мітинги розпочалися у вересні після обурення громадян через смерть 22-річної Махси Аміні, яку затримала поліція.
Франція та Німеччина вважають за необхідне нові санкції щодо дронів, які використовує РФ. Вони зазначили, що такі постачання порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.
Санкції проти Ірану не будуть обмежуватися внесенням деяких осіб до чорного списку, додав міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.
“Тоді йтиметься вже не про окремих осіб, на котрих накладено санкції”, – сказав він.
- 17 жовтня близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків трапився вибух.
- Росіяни атакували центр столиці, Шевченківський район Києва, дронами-камікадзе. Загалом у місті пролунали три вибухи.
- В результаті атаки дронами у нежитловій будівлі почалася пожежа. На місці працюють пожежні підрозділи. Ще кілька житлових будинків зазнали ушкоджень. На місці працюють медики.
- Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву і показав відео наслідків. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.