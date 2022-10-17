В ЄС закликали запровадити нові санкції проти Ірану. Міністри закордонних справ Євросоюзу вважають, що варто таке зробити, якщо буде доведено причетність Тегерана до російської агресії проти України.

Про це повідомило Reuters.

Останніми тижнями Україну атакували російські окупанти з використанням іранських безпілотників Shahed-136. Уряд Ірану неодноразово заперечував постачання безпілотників до Росії.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС буде шукати конкретні докази участі Ірану у війні. Після цього ЄС може перейти до введення нових санкцій проти Тегерану. Проте сьогодні не очікується конкретних рішень.

ЄС має рішуче відреагувати на нові атаки на Київ, вважає міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод. Він додав, що країни-члени блоку мають зробити “конкретні кроки” у відповідь.