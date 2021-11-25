Про це повідомив єврокомісар Дідьє Рейндерс на брифінгу.

Єврокомісія рекомендує ввести 9-місячний термін дії сертифіката, який рахуватиметься від дня отримання другої дози. Після цього слід отримати додаткову (бустерну) дозу вакцини.

Рейндерс пояснив, що запропонований термін розраховувався відповідно до рекомендацій вчених, на думку яких, курс вакцинації захищає 6 місяців, після чого захист слабшає, і ще 3 місяці надається, щоб люди мали час зробити бустерну дозу.

Як довго діятиме сертифікат після третьої дози, у Єврокомісії поки не визначилися.

“Враховуючи, що додаткова доза може надавати довший захист, ніш перший курс вакцинації, Комісія буде пильно слідкувати за новими науковими даними щодо цього. І на їх основі Комісія може пізніше виступити із певними пропозиціями щодо терміну дії”, – сказав Рейндерс.

За його словами, власники сертифікатів ЄС в принципі не повинні бути обмежені у пересуванні, незалежно від того, куди вони прямують в ЄС. Ті, хто не має сертифікатів, також повинні мати змогу мандрувати, але від них можуть вимагати тестування до чи після приїзду.

“Водночас ми пропонуємо зберегти винятки з обмежень для певних груп, таких як водії вантажівок, діти або жителі транскордонних регіонів”, – сказав єврокомісар.

Нові правила у разі їх затвердження дадуть змогу подорожувати до ЄС дітям до 6 років без будь-яких обмежень. Дітям від 6 до 12 років також пропонується дозволяти подорожі без обмежень, лише якщо вони не прибувають з країн, віднесених до темно-червоної зони на мапі ЄС. Тоді вони повинні мати сертифікат або негативний результат тесту. До дітей старше 12 років будуть застосуватися ті ж правила, що і до дорослих.

Також пропонується змінити критерії, що застосовуються для кольорової мапи країн, на якій позначено рівень поширення коронавірусу. Ключовими будуть три критерії: рівень нових випадків, рівень вакцинації та рівень тестування.

“Єврокомісія запропонує подовжити дію правил щодо європейського COVID-сертифіката після наступного літа, щоб ми могли продовжити використання його в боротьбі з пандемією. Ми пропонуємо скоординований підхід країн ЄС до використання сертифікатів для подорожей”, – сказав Рейндерс.

За його словами, Єврокомісія хоче, щоб правила почали діяти з 10 січня 2022 року, для цього їх має затвердити Рада ЄС.

Коментуючи факт того, що в країнах ЄС наразі різний підхід до бустерної дози, наприклад, деякі пропонують їх лише для осіб старше 65 років, Рейндерс сказав, що Єврокомісія працює над уніфікацією правил.

“Ми прагнемо, щоб більше і більше людей змогли отримати додаткову дозу після шести місяців”, – додав він.