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В ЄС запроваджують подальші санкції проти РФ через хімічну зброю

14 листопада Рада ЄС вирішила запровадити додаткові обмежувальні заходи з огляду на триваючу загрозу, яку становить розповсюдження та використання хімічної зброї.

Понеділок, 14 листопада 2022, 19:52
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Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Нові списки стосуються десяти осіб і однієї організації, пов’язаних з отруєнням Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною типу “Новачок” 20 серпня 2020 року та виробництвом систем доставки хімічної зброї в Сирії.

Що стосується справи Навального, то в нових списках є оперативники та високопосадовці федеральної служби безпеки РФ, а також російські експерти з хімічної зброї.

Водночас щодо Сирії, ЄС вводить санкції проти компанії MHD Nazier Houranieh & Sons, яка постачає Сирійському дослідницькому центру (SSRC) матеріали, що використовуються для виробництва систем доставки хімічної зброї.

Наразі санкції застосовуються загалом до 25 фізичних та 3 юридичних осіб, їх активи заморожено. Їм також заборонено в’їжджати до країн Євросоюзу та отримувати кошти від осіб чи компаній з європейських країн.

Запроваджені обмеження покликані підтримати Конвенцію про заборону хімічної зброї, прийняту державами-учасницями ООН, зокрема й РФ та Сирією. Вперше заходи проти розробників такої зброї в Європі запровадили 2018 року. Вони націлені на осіб та організації, безпосередньо відповідальних за розробку та використання хімічної зброї, а також на тих, хто надає матеріальну, фінансову та технічну підтримку.

Теги: ізолція росіян, ізоляція рф, конвенція, обмеження проти рф, санкції проти РФ, хімічна зброя

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