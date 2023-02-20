Про це повідомляє DW.
Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі Боррель наголосив, якщо Китай почне постачати Росії озброєння, він перетне “червону лінію в наших відносинах”.
Водночас дипломат зауважив, що Пекін запевнив йому, що “цього не станеться”.
Своєю чергою, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє CNN, зазначила китайській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки минулого тижня, що вони “несуть відповідальність за мир у всьому світі” і що Пекін повинен “не постачати Росії будь-яку зброю”.
Я чітко дала зрозуміти, що Китай, зокрема, як член Ради Безпеки, несе відповідальність за мир у всьому світі в ситуації, яку ми зараз переживаємо з російською агресією, яка також є порушенням міжнародного права”, — заявила Бербок.
Міністерка наголосила, що Китай не повинен постачати Росії будь-яку зброю, включаючи товари подвійного призначення.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою, надаючи російським військам “смертоносну підтримку”. Він обговорив це питання з головним дипломатом Китаю Ван.
За даними видання, США останнім часом спостерігали “тривожні” лінії тенденцій у підтримці Китаєм російської армії. Зокрема є ознаки того, що Пекін хоче “підповзти до лінії” надання військової допомоги Росії, але при цім не бути викритим.
Згодом речник МЗС КНР Ван Веньбінь відхилив заяви США стосовно можливого постачання китайської зброї у Росію для війни проти України. Він наголосив, що США “не мають права читати лекції” щодо цього питання.
- Глава Китаю Сі Цзіньпін планує виступити з промовою про мир 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
- Вперше після інциденту зі збиттям китайської повітряної кулі зустрілися державний секретар США Ентоні Блінкен та топдипломат Китаю Ван Ї. Сторони не дійшли згоди на тлі існуючих між сторонами розбіжностей.
- Головний дипломат Китаю Ван І розпочав тижневий візит до Європи та Росії зі складним завданням: виправити зношені відносини в регіоні в період загострення напруженості зі США, зростаючої настороженості Європи щодо Пекіна та занепокоєння щодо партнерства КНР з РФ.