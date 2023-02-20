Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Китай від постачання озброєння РФ, оскільки це призведе до наслідків з боку ЄС.

Про це повідомляє DW.

Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі Боррель наголосив, якщо Китай почне постачати Росії озброєння, він перетне “червону лінію в наших відносинах”.

Водночас дипломат зауважив, що Пекін запевнив йому, що “цього не станеться”.

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє CNN, зазначила китайській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки минулого тижня, що вони “несуть відповідальність за мир у всьому світі” і що Пекін повинен “не постачати Росії будь-яку зброю”.

Я чітко дала зрозуміти, що Китай, зокрема, як член Ради Безпеки, несе відповідальність за мир у всьому світі в ситуації, яку ми зараз переживаємо з російською агресією, яка також є порушенням міжнародного права”, — заявила Бербок.

Міністерка наголосила, що Китай не повинен постачати Росії будь-яку зброю, включаючи товари подвійного призначення.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою, надаючи російським військам “смертоносну підтримку”. Він обговорив це питання з головним дипломатом Китаю Ван.

За даними видання, США останнім часом спостерігали “тривожні” лінії тенденцій у підтримці Китаєм російської армії. Зокрема є ознаки того, що Пекін хоче “підповзти до лінії” надання військової допомоги Росії, але при цім не бути викритим.

Згодом речник МЗС КНР Ван Веньбінь відхилив заяви США стосовно можливого постачання китайської зброї у Росію для війни проти України. Він наголосив, що США “не мають права читати лекції” щодо цього питання.