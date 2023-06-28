Джерело: Жозеп Боррель в Twitter
“В черговій демонстрації терору, який Росія нав’язує українським мирним жителям, російська крилата ракета влучила в ресторан і торговий центр у #Краматорську”, – написав Боррель.
Він також зазначив, що це було “відоме місце зустрічі міжнародної преси. І знову Росія продовжує порушувати міжнародне законодавство та здійснювати воєнні злочини”.
Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок терору РФ зросла до дев’яти.
- Протягом доби російські армійці обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинув чоловік, а його дружина зазнала важких поранень.
- Вночі 28 червня російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами. Є влучання у Черкаській області.
- 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області.