Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.
За його словами, серед питань порядку денного будуть закликали країни-члени ЄС до більшої підтримки України.
“Міністри закордонних справ країн ЄС закликатимуть до більшої підтримки України, вестиму роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ, а також механізмом конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією”, — заявив Рінкевичс.
Зазначимо, що до Ради ЄС із закордонних справ входять європейські міністри та представники закордонних справ Євросоюзу. Крім того, до них долучаться міністри закордонних справ країн-членів ЄС.
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