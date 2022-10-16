Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

За його словами, серед питань порядку денного будуть закликали країни-члени ЄС до більшої підтримки України.

“Міністри закордонних справ країн ЄС закликатимуть до більшої підтримки України, вестиму роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ, а також механізмом конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією”, — заявив Рінкевичс.

Зазначимо, що до Ради ЄС із закордонних справ входять європейські міністри та представники закордонних справ Євросоюзу. Крім того, до них долучаться міністри закордонних справ країн-членів ЄС.