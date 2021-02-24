Співробітники митної служби Бельгії та Німеччини виявили в порту Гамбурга найбільшу партію кокаїну в історії загальною вагою в 23 тонни.

Про це повідомляє The Guardian.

Німецькі митники виявили понад 16 тонн кокаїну в контейнерах, які прибули в Гамбург з Парагваю. Ще одна велика партія наркотиків була вилучена в Бельгії.

За словами гамбурзьких митників, це найбільша кількість кокаїну, коли-небудь конфісковане в Європі і одне з найбільших разових вилучень в світі.

Наркотики були виявлені 12 лютого під час обшуку в п’яти контейнерах з Парагваю, які були відзначені як підозрілі. Митники виявили “явні порушення” в трьох контейнерах з замазкою. Кокаїн був захований більш ніж в 1700 банках.

Протягом наступних днів влада Німеччини і Нідерландів провела додаткове розслідування, і в неділю в бельгійському порту Антверпен було вилучено ще 7,2 тонни кокаїну.

За даними митниці Гамбурга, загальна вартість перевезення всієї партії – понад 23 тонн – могла б коштувати кілька мільярдів євро.

У середу нідерландські правоохоронці заарештували 28-річного чоловіка з міста Влардінген, який підозрюється в відповідальності за поставки.