Сьогодні Рада Європейського союзу затвердила рішення про використання COVID-сертифікатів під час подорожей блоком.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Власники сертифікатів вакцинації від COVID-19 не будуть проходити ПЛР-тестування та їх не віправлятимуть на самоізоляцію, якщо вони вакциновані препаратом, схваленим Європейським медичним регулятором.

Обмеження вільного пересування

Держави-члени повинні і надалі категорично не заохочувати всі другорядні поїздки в темно-червоні регіони і з них. Це також стосується районів з високою поширеністю штамів COVID-19, а також до районів, де невідома епідемічна ситуація.

Від людей, які прибувають з цих районів, як і раніше слід вимагати наявність сертифікатів про негативний результат тестування та поміщення на карантин/самоізоляцію.

Держави-члени можуть, як і раніше вимагати від людей, які подорожують з помаранчевої або червоної зони, негативний сертифікат ПЛР-тесту. Якщо у них немає такого сертифіката, від людей, які подорожують з червоної зони, можуть зажадати карантин/самоізоляцію до отримання негативного результату тесту, а від людей, які подорожують з помаранчевої зони, можуть зажадати пройти тестування після прибуття.

Діти у віці до 12 років повинні бути звільнені від проходження тестів.

Вакциновані та ті, хто одужав

Власники COVID-сертифікатів, виданих відповідно до правил ЄС, не повинні проходити тестування або йти на карантин/самоізоляцію, якщо вони повністю щеплені вакциною, схваленою Європейським регулятором, і з моменту повної вакцинації пройшло не менше 14 днів.

Люди, які одужали, і мають COVID-сертифікат, що підтверджує, що з моменту отримання позитивного результату тесту пройшло менше 180 днів, не повинні піддаватися тестуванню або карантину/самоізоляції.

Неповнолітні не повинні йти на карантин/самоізоляцію, якщо це не потрібно від особи, яка їх супроводжує.

Критерії для включення регіонів до кольорових зон:

зелена – захворюваність за останні 14 днів нижче 50 випадків на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення нижче 4%. Або якщо захворюваність нижче 75 випадків, а частота позитивних результатів тесту менше 1%;

– захворюваність за останні 14 днів нижче 50 випадків на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення нижче 4%. Або якщо захворюваність нижче 75 випадків, а частота позитивних результатів тесту менше 1%; помаранчева – захворюваність за останні 14 днів нижче 50 випадків на 100 тисяч населення, але частота позитивних результатів тесту вище 1%. Або захворюваність від 50 до 75, а показник виявлення вище 1%; або захворюваність від 75 до 200, а показник виявлення тесту менше 4%;

– захворюваність за останні 14 днів нижче 50 випадків на 100 тисяч населення, але частота позитивних результатів тесту вище 1%. Або захворюваність від 50 до 75, а показник виявлення вище 1%; або захворюваність від 75 до 200, а показник виявлення тесту менше 4%; червона – захворюваність від 75 до 200 на 100 тисяч населення, показник виявлення тесту більше 4%. Або якщо захворюваність від 200 до 500;

– захворюваність від 75 до 200 на 100 тисяч населення, показник виявлення тесту більше 4%. Або якщо захворюваність від 200 до 500; темно-червона – ця зона встановлюється при захворюваності більше 500 осіб на 100 тисяч населення.

Екстрені превентивні заходи

Якщо епідеміологічна ситуація в регіоні швидко погіршується, то держави-члени будуть вимагати від вакцинованих і осіб, які одужали, проходити тестування і / або поміщати на карантин / самоізолюватись.

Рада в тісній співпраці з Єврокомісією та за підтримки Європейського центру профілактики та контролю захворювань повинна скоординовано проаналізувати ситуацію.

Рішення про те, чи вводити обмеження на вільне пересування, залишається обов’язком держав-членів.

13 жовтня 2020 року Рада прийняла рекомендацію про скоординований підхід до обмеження вільного пересування у відповідь на пандемію COVID-19. Рекомендація була оновлена ​​1 лютого 2021 року – вона встановлює загальні критерії для мандрівників.

Рекомендація Ради не є юридично обов’язковим документом. Влада країн-членів залишаються відповідальними за виконання змісту рекомендації.

Нагадаємо, що Європейський парламент у середу, 9 червня, остаточно затвердив запровадження на території Євросоюзу цифрового COVID-сертифікату.