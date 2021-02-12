Про це йдеться в резолюції ЄП про виконання Україною Угоди про асоціацію, ухваленій 11 лютого.
Євродепутати закликають Європейську службу зовнішніх справ посприяти тому, аби роль ЄС у мирному врегулюванні ситуації в Україні була активнішою.
Відтак пропонують залучити віцепрезидента Єврокомісії (таких в цьому органі вісім) або Верховного представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки (цю посаду обіймає Жозеп Боррель). Зокрема, пропонується долучення до роботи у “нормандському форматі”.
Крім того, євродепутати рекомендують “розглянути питання про призначення спеціального посланника ЄС у Криму та на Донбасі”.
Раніше про таку ініціативу євродепутати згадували у проєкті резолюції щодо Азовського моря у 2018 році. Відтоді процес не просунувся.
Варто зауважити, що в ЄС існує як інститут спецпредставників, так і спецпосланників. Різниця в тому, що перших призначає Рада ЄС, і тому вони підпорядковуються міністрам закордонних справ країн-членів Євросоюзу.
Других можуть призначати одноосібно представники керівництва Європейського Союзу. Тобто таке рішення міг би ухвалити Жозеп Боррель, і спецпосланник йому б і підпорядковувався.
- Раніше #Букви розповідали, за що євродепутати похвалили та розкритикували українську владу у своїй резолюції про виконання Україною Угоди про асоціацію.