Європейський парламент пропонує Європейській службі зовнішніх справ розглянути можливість призначення спеціального посланника ЄС у Криму та на Донбасі.

Про це йдеться в резолюції ЄП про виконання Україною Угоди про асоціацію, ухваленій 11 лютого.

Євродепутати закликають Європейську службу зовнішніх справ посприяти тому, аби роль ЄС у мирному врегулюванні ситуації в Україні була активнішою.

Відтак пропонують залучити віцепрезидента Єврокомісії (таких в цьому органі вісім) або Верховного представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки (цю посаду обіймає Жозеп Боррель). Зокрема, пропонується долучення до роботи у “нормандському форматі”.

Крім того, євродепутати рекомендують “розглянути питання про призначення спеціального посланника ЄС у Криму та на Донбасі”.

Раніше про таку ініціативу євродепутати згадували у проєкті резолюції щодо Азовського моря у 2018 році. Відтоді процес не просунувся.

Варто зауважити, що в ЄС існує як інститут спецпредставників, так і спецпосланників. Різниця в тому, що перших призначає Рада ЄС, і тому вони підпорядковуються міністрам закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Других можуть призначати одноосібно представники керівництва Європейського Союзу. Тобто таке рішення міг би ухвалити Жозеп Боррель, і спецпосланник йому б і підпорядковувався.