В'єтнам опинився у полоні найпотужнішого за останні два десятиліття тайфуну "Молаве", в результаті якого загинули дві людини, ще 26 пропали без вісті.

Про це повідомляє Reuters.

Вітер, швидкість якого досягає 135 кілометрів на годину, повалив тисячі дерев і змусив місцевих жителів евакуюватися.

Для боротьби зі стихією військові підготували вертольоти і автомобілі-амфібії, а також 250 000 солдатів.

“Ми проводимо одну з наших найбільших операцій з надання допомоги за всю історію”, – заявив президент В’єтнамського Червоного Хреста Нгуєн Тхі Суан Ту.

Зазначається, що тайфун стане ще одним великим випробуванням для В’єтнаму на тлі негоди, що викликала сильну повінь і кілька смертельних зсувів.

VIDEO: A major typhoon is ripping off roofs and causing further destruction in #Vietnam as 1 million people already have homes in ruin from catastrophic floods over recent weeks. #TyphoonMolave #WithVietnam https://t.co/jqr1RsdY0w pic.twitter.com/SpXcroXyxN — IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) October 28, 2020