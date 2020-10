Про це повідомляє Reuters.

Вітер, швидкість якого досягає 135 кілометрів на годину, повалив тисячі дерев і змусив місцевих жителів евакуюватися.

Для боротьби зі стихією військові підготували вертольоти і автомобілі-амфібії, а також 250 000 солдатів.

“Ми проводимо одну з наших найбільших операцій з надання допомоги за всю історію”, – заявив президент В’єтнамського Червоного Хреста Нгуєн Тхі Суан Ту.

Зазначається, що тайфун стане ще одним великим випробуванням для В’єтнаму на тлі негоди, що викликала сильну повінь і кілька смертельних зсувів.

VIDEO: A major typhoon is ripping off roofs and causing further destruction in #Vietnam as 1 million people already have homes in ruin from catastrophic floods over recent weeks. #TyphoonMolave #WithVietnam https://t.co/jqr1RsdY0w pic.twitter.com/SpXcroXyxN

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) October 28, 2020