Про це повідомляє Reuters.

Вітер, швидкість якого досягає 135 кілометрів на годину, повалив тисячі дерев і змусив місцевих жителів евакуюватися.

Для боротьби зі стихією військові підготували вертольоти і автомобілі-амфібії, а також 250 000 солдатів.

“Ми проводимо одну з наших найбільших операцій з надання допомоги за всю історію”, – заявив президент В’єтнамського Червоного Хреста Нгуєн Тхі Суан Ту.

Зазначається, що тайфун стане ще одним великим випробуванням для В’єтнаму на тлі негоди, що викликала сильну повінь і кілька смертельних зсувів.

Фото з відкритих джерел

  • Раніше Тайфун “Хагібіс”, найсильніший тропічний шторм, що обрушився на Токіо за останні десятиліття, затопив велику частину головного острова Японії. Проливні дощі і сильні вітри паралізували столицю і сусідні префектури.