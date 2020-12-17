Про це повідомляє VNA.

Перші тестові ін’єкції Nanocovax були зроблені трьом добровольцям в Ханої 17 грудня.

Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одна з чотирьох організацій, які досліджують вакцини проти COVID-19.

Препарат планується випробувати на 60 добровольцях у віці від 18 до 50 років на першому етапі випробувань. Кожен доброволець отримає два щеплення вакцини з перервою в 28 днів.

Зараз у В’єтнамі над створенням вакцини працюють ще в трьох установах. Як вважає професор Нгуен Тху Ван, який очолює національну програму виробництва вакцин, В’єтнам зможе почати масовий випуск власного препарату від коронавірусу до середини 2022 року.

З початку пандемії в країні від виявлено 1 405 випадків захворювання на коронавірус; одужали 1 252, померли 35 осіб.