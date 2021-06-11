Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, на сторінці, яку Булах веде з липня 2011 року, раптово з’явилися фото в’єтнамця Пхана Хунга. Користувач навіть змінив особисту інформацію, вказавши своє ім’я, прізвище й те, що живе у Хошиміні.
На світлині з обкладинки в’єтнамець зображений разом із членами своєї сім’ї.
При цьому на сторінці все ще залишилися фото Лади Булах та її публікації у стрічці. У списку друзів чимало колег по фракції, міністри та інші урядовці.
В’єтнамець навіть змінив URL-адресу акаунту, вказавши там свої дані.
4 години тому чоловік вийшов у прямий ефір, під час якого продемонстрував будівельні роботи.
Схоже, Лада Булах все ж намагається повернути собі акаунт, оскільки зі сторінки зникли деякі дані в’єтнамця, та знову з’явилося ім’я народної обраниці.
#Букви звернулися за коментарем до нардепки Булах, а також до представниці Facebook в Україні Катерини Крук з приводу цього інциденту.
- У четвер, 10 червня, низка українських та провідні російські ЗМІ поширили інформацію про нібито “примусовий допит Петра Порошенка”, дозвіл на який видав столичний суд. Цю інформацію поширив й депутат-“слуга” Юрій Камельчук.