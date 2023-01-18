В ЄС розглядають питання створення “міжнародної прокуратури”. Вона може розслідувати злочини російської агресії в Україні для притягнення керівництва РФ до суду.

Про це повідомив Euractiv.

Міжнародний кримінальний суд (МКС), який розпочав розслідування конфлікту, не може переслідувати Росію за злочин агресії.

Згідно зі зверненням комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса до Європейського парламенту, нині залишаються “складні правові та політичні питання”. Вони потребують подальшого обговорення між державами ЄС та міжнародними партнерами.

Комісар наголосив, що варто розглядати механізм розслідування ще до того, як дискусії стосовно спеціального трибуналу зможуть отримати достатній консенсус і підтримку на міжнародному рівні.

У зв’язку з цим тривають обговорення юридичних і безпекових питань з Україною, МКС і агентством ЄС з судової співпраці – Євроюстом. Європарламентарі можуть підтримати необов’язкову резолюцію, яка закликає до створення трибуналу, вже цього тижня у Страсбурзі.

Днями Німеччина стала останньою європейською країною, яка підтримала заклики Києва до створення спеціального суду.