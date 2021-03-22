"Європейська Солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради, але не для "терапії параноїдального синдрому Зеленського та інших представників влади", а за умови винесення на розгляд депутатів низки важливих питань.

Про це йдеться в заяві партії.

“У першу чергу йдеться про те, аби заслухати представників влади про стратегію подальшої боротьби з пандемією та нездатність забезпечити країну вакцинами. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для того, щоби зробити щеплення максимум 250 тисячам осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців. Ми вимагали й вимагаємо проблему боротьби з COVID-19 розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій. Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію із обслуговування Слуги N1, цей “потужний орган” має розглядати найважливіші питання”, – йдеться у заяві.

В “Європейській Солідарності” зазначили, що до позачергового засідання парламенту мають бути включені питання про створення ТСК із розслідування державної зради при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера; законопроєкти “Європейської Солідарності” щодо протидії російській пропаганді та покарання за колабораціонізм.

“Щодо останнього, ми не наполягаємо на авторстві і готові оформити його як спільну ініціативу із “слугами народу”, – додали в партії.

“Нарешті, логічним результатом розгляду недільних подій біля Офісу президента на Банковій могло би стати голосування за ініційовану нами Постанову про припинення політично вмотивованих репресій. Більшість учасників поводилися мирно, і немає жодних підстав за обличчя цього протесту видавати тих, хто вдався до хуліганства. Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка”, – підкреслили в “ЄС”.

Водночас у партії констатували, що “вартість” прибирання “на Банковій” явно завищена, оскільки “клінінгові компанії оцінюють вартість робіт в 50-70 тисяч гривень, а далеко не в 2 мільйони, згідно калькуляції Офісу”.

У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.

Нагадаємо, що Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.

Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання території та фасадів Офісу президента після учорашньої акції протесту коштуватиме приблизно 80 тисяч гривень, а не два мільйони.

#Букви розповідали, як на Банковій пройшла акція на підтримку Стерненка.