Більшість громадян семи країн Європейського Союзу вважають, що Росія може знову напасти на Україну у 2022 році. Найбільше до цієї думки схиляються жителі Східної Європи, а саме Польщі (73%) та Румунії (64%).

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Автори дослідження зазначають, що напружена ситуація останніми місяцями між Україною та Росією може змінити погляди європейців на свою безпеку. Зокрема директор Європейської ради з міжнародних відносин Марк Леонард додав, що наразі держави ЄС зображені розділеними, слабкими та відсутніми щодо України, проте європейці вважають, що повинні допомогти перед обличчям російської загрози.

“Більше не так багато правди в кліше про те, що європейці вважають війну немислимою і сприймають мир як належне. Вони сприймають свій світ як довоєнний, а не післявоєнний стан”, — наголосили автори опитування.

Стосовно можливого вторгнення у 2022 році згодні 51% респондентів у Франції та Італії, 52% у Німеччині, 55% у Швеції та 44% у Фінляндії. Більшість опитаних вважає, що у такому випадку на допомогу Україні мають прийти передусім НАТО (62%), ЄС (60%), США (54%), Німеччина (49%), Франція (47%) та Велика Британія (44%).

Більшість у всіх семи країнах вважали НАТО та його 30 окремих держав-членів головними захисниками українського суверенітету, але також чітко відчували, що ЄС несе значну відповідальність перед захистом України у разі російської агресії. Близько 60% жителів Польщі, Швеції, Італії та Румунії заявили, що в питанні захисту прав громадян більше довіряють ЄС. Зокрема всі країні, окрім Польщі та Румунії, заявили, що більше довіряють Німеччині, аніж США.

Водночас 53% опитаних поляків заявили, що підтримка України коштує навіть ризику можливих військових дій, спрямованих проти їхньої країни. Найменше нести будь-які можливі наслідки готові громадяни Франції та Німеччини. Автори звіту додали, що жителі цих країн вважають, що більше втратять, аніж отримають нагороду.

“Путін може бути здивований, побачивши, що багато європейців “сприймуть чергове вторгнення Росії в Україну як атаку не лише на сусідню країну, а й на сам порядок європейської безпеки”, – підсумували автори.

Більшість у всіх країнах, окрім Швеції (47%), заявили, що енергетична залежність є найбільшим викликом з боку Росії щодо України. Цю точку зору найбільш виразили громадяни в Польщі (77%).