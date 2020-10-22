Про це повідомляє видання The Verge.

Сервіс знайомств пропонує ті ж функції в Європі, що і в США. Служба використовує існуючий профіль в Facebook для пошуку потенційних збігів.

Facebook адаптує ці збіги з вашими уподобаннями, активністю в Facebook і, якщо ви виберете, групами і подіями.

Хоча сервіс відображається тільки у вигляді вкладки в мобільному додатку Facebook, він глибоко інтегрований з іншими продуктами соціального гіганта. Ваш профіль може витягувати історії та фотографії з Instagram. Функція Secret Crush шукає потенційні збіги як у ваших підписників в Instagram, так і у друзів в Facebook.

Варто відзначити, що саме тісний зв’язок Facebook Dating з іншими продуктами компанії раніше викликала побоювання. Ще в лютому Facebook вирішив відкласти запуск сервісу після того, як регулюючі органи Ірландії не погодилися з термінами запланованого запуску. Компанії, що запускають такі продукти, повинні пройти перевірку, яка називається оцінкою впливу на обробку даних (DPIA) в рамках захисту GDPR (Загальний регламент захисту даних) Європейського союзу, і, як повідомляється, Facebook занадто пізно поінформував регулюючі органи про свої плани, що викликало стурбованість з приводу дотримання конфіденційності даних.

Після того, як проблема вирішена, Facebook Dating тепер пропонується в більш ніж 50 країнах, включаючи Австрію, Бельгію, Болгарію, Кіпр, Чехію, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Хорватію, Угорщину, Ірландію, Італію, Литву, Люксембург, Латвію, Мальту, Нідерланди, Польщу, Португалію, Румунію, Швецію, Словенію, Словаччину, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Іспанію, Швейцарію та Велику Британію.