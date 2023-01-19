Президент Польщі Анджей Дуда наголосив на тому, що заяву очільника австрійської дипломатії Александера Шалленберга можна розцінювати як "розрив європейської єдності перед обличчям агресії Росії проти України". Раніше глава МЗС Австрії закликав "не перегинати палиці" у відносинах з Росією.

Про це повідомляє “Польське радіо”.

Шалленберг розкритикував рішення Польщі не допустити главу МЗС РФ Сергія Лаврова на Міністерську раду ОБСЄ, що 1-2 лютого відбудеться у польському місті Лодзь.

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Дуда акцентував, що в умовах жорстокого російського нападу на Україну з РФ співпрацювати не можна. І наголосив, що очевидно, “в Європі є люди, готові вести справи з Москвою попри кровопролиття”.

Ми вважаємо, що кровопролиття, а також тих, хто винен у трагедії іншого народу, необхідно зупинити. Наша політика базується на цінностях. Європейська культура — це не культура грубої сили, це культура прав людини, це культура миру, і це та Європа, яку ми хочемо побудувати”, — заявив польський лідер.

Голова австрійської дипломатії пояснив, що ОБСЄ залишається одним із небагатьох майданчиків, де досі присутні російські дипломати та “мають вислуховувати наші аргументи та жорстку критику російської загарбницької війни”.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на слова Шалленберга та зазначило, що “такі заяви є недоречними”, адже у ЄС усі мають дотримаватись єдиної позиції, зокрема щодо подальшої посиленої ізоляції росіян.

Раніше, Александер Шалленберг в інтерв’ю Wiener Zeitung зазначив, що Австрія готова підтримати мирні переговори для припинення широкомасштабної війни в Україні, проте, визнав, що це малоймовірно, бо Путін не має наміру відступати.

18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати зібрали коаліцію європейських країн для вирішення “російського питання”, так само як Адольф Гітлер шукав остаточне рішення для викорінення євреїв у Європі.