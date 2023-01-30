В Європі колишній театр російського балету видає себе за Одеський національний академічний театр опери та балету, зокрема на гастролях в Ірландії та Франції. Балетна трупа, яка не має відношення до українського театру, рекламує виступи нібито від “The Ukrainian National Ballet of Odessa” з балетами Чайковського.

Про це повідомила пресслужба Одеського оперного театру.

За словами організаторів, у трупі були українці та кілька чехів, але перевірити інформацію неможливо. Організація до 2017 називалася ТОВ “Театр російського класичного балету”, а потім стала “Театром класичного та сучасного балету”. Нині ж вона представляється Національним балетом з Одеси, але з російським репертуаром.

“На неодноразові звернення щодо припинення цієї протиправної та антиукраїнської діяльності керівництво “The Ukrainian National Ballet of Odessa” належним чином не реагує і, попри всі заклики мистецької спільноти бойкотувати репертуар російських композиторів, відмовляється вилучати балети, які в усьому світі асоціюються із культурою агресора”, – зазначили Одеській національній опері.

Через ситуацію посол України у Франції Вадим Омельченко звернувся з листом до міністерки культури Франції Рими Абдул Маяк. Він закликав припинити шахрайські дії “The Ukrainian National Ballet of Odessa”.

“В умовах масштабної війни, яку Росія веде в Україні, російсько-українська мистецька співпраця не є можливою. Така співпраця, яку допускає “Український національний балет Одеси”, йде на користь російській пропаганді проти України та відволікає увагу від боротьби українського народу за свою незалежність та ідентичність, а також від злочинів, які Росія зараз чинить проти українців”, – йдеться у зверненні.

Український посол закликав вжити необхідних заходів для недопущення виступів трупи “Українського національного балету Одеси” у містах Франції. Зокрема, аби не дискредитувати ім’я України та не плутати справжню українську культуру з російською пропагандою.