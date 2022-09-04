Про це повідомило Bloomberg.

На ринок енергоносіїв може вплинути те, що постачання по головному газопроводу в Європі не відновляться в заплановані терміни. До цінових змін можуть призвести невизначеність. Потенційно вартість може оновити серпневий максимум.

“Ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну”, – пишуть у виданні.

Європейські країни вже запасли газ на частину зими. Ситуація може погіршитися до кінця опалювального сезону.

Поки ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу. Нині газові сховища країн ЄС заповнені на близько 80%.