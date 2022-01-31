Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау під час свого візиту до Естонії заявив, що наразі політична ситуація в Європі залишається найбільш напруженою з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє польське видання PAP.

“Наразі ми переживаємо найбільш напружену політичну ситуацію в Європі з часів закінчення Другої світової війни”, – оцінив наслідки ескалації конфлікту РФ глава МЗС Польщі.

Збігнєв Рау під час спільної пресконференції з головою МЗС Естонії Евою-Марією Лійметс зауважив на необхідності збереження єдності в межах НАТО перед військовою загрозою з боку Російської Федерації.

“НАТО є фундаментальною опорою трансатлантичної безпеки, тому ми повинні залишатись єдиними у рамках Альянсу”, – наголосив глава МЗС Польщі.

Окрім цього, він зазначив, що значна концентрація російських військ у Білорусі, котра викликає побоювання та занепокоєння у східних членів НАТО, зростатиме і надалі.

31 січня голова польського Бюро національної безпеки Павел Солох заявив, що Польща надасть Україні зброю для захисту від російської агресії. Рішення про озброєння України ухвалили спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Українську владу сповістили про погодження щодо озброєння й чекають відповіді. За словами Павла Солоха, військову допомогу польська сторона готова надати в будь-який час. Озброєння передбачає постачання десятків тисяч боєприпасів та озброєння для протиповітряної оборони.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа заявляв, що їхній уряд не планує евакуювати своїх дипломатів. Також польська сторона заявляла про готовість надати Україні гуманітарну допомогу. Зокрема у разі ескалації конфлікту країна заявила, що чекає до мільйона біженців на кордоні.