Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами Бундестагу. Він звернувся до влади та народу Німеччини, розпочавши своєю промовою засідання парламенту.

Про це повідомляє Офіс Президента України в YouTube.

Володимир Зеленський порівняв Росію з Берлінською стіною, звернувши увагу, що наразі Європа ризикує втратити свої цінності. Президент згадав слова колишнього актора та президента США Рональда Рейгана, який одного дня в Берліні сказав “Руйнуйте цю стіну!”. Він закликав зробити те саме канцлеру Олафу Шольцу, аби надати Німеччині лідерство, яким нащадки тільки пишатимуться.

“Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця. Зупиніть війну, допоможіть нам зупинити її!” — сказав Володимир Зеленський.

За три тижні повномасштабного вторгнення через дії РФ загинули тисячі українців. Країна-окупант свідомо бомбардує міста, руйнуючи все, що є в Україні: житлові будинки, лікарні, школи, церкви, мечеті, культурні об’єкти тощо. Вони застосовують для цього ракети, авіабомби, реактивну артилерію і все це у 2022 році посеред Європи.

“Ви сказали, що Голокост ніколи не може повторитися. Але в черговий раз у Європі робиться спроба знищити цілий народ. Чому? Чому? Чому?” — наголосив президент.

За його словами, людству недостатньо просто вчити уроки історії — їх потрібно застосовувати на практиці, аби не допустити помилок минулого. Зокрема в Україні з самого початку казали, що “Північний потік – 2” — зброя та елемент енергетичного шантажу від РФ.

Зеленський заявив, що Україна обов’язково вступить до ЄС. Він також подякував звичайним німцям, журналістам, бізнесменам та політикам, які допомагають українцям. Президент України наголосив, що у Німеччині все ж таки намагаються зламати цю стіну, що вибудувала грошима Росія для смертей українських дітей.

Після промови присутні урядовці, зокрема канцлер Олаф Шольц, аплодували лідеру української держави стоячи. Під час засідання головуюча Катрін Герінг-Еккарт зазначила, що світ здригається від того, як російські солдати вбивають жінок та дітей, руйнують українські села та міста.