Про це повідомило Politico.
Нині повну заборону на використання TikTok розглядають в США.
“Коли мова йде про свободу слова для громадськості, я думаю, що ці правила зрозумілі. Щоб заборонити будь-яку програму в будь-якій країні Європи, потрібно мати дуже серйозну правову базу”, — сказав Тео Бертрам, віцепрезидент зі зв’язків з державними органами та громадської політики в Європі TikTok.
За його словами, загальна заборона на використання додатків соціальних медіа в європейських країнах буде “зовсім іншим рівнем масштабу”. Таке розуміння є черед політиків та експертів, з якими Тео Бертрам спілкувався останніми тижнями.
Цього тижня адміністрація Байдена розпорядилася, щоб китайський власник TikTok ByteDance відмовився від додатка. В іншому випадку йому буде загрожувати можлива заборона в США.
Соцмережа вже стискалася з обмеженнями з боку західних урядів після занепокоєння служб безпеки щодо того, що він становить загрозу національній безпеці. Материнська компанія TikTok ByteDance розташована в Пекіні та належить кільком китайським інвесторам, серед яких засновники ByteDance, співробітники і глобальні інвестори, наприклад фірма Об’єднаних Арабських Еміратів, що належить раднику з безпеки країни.
У березні компанія випустила Project Clover, зосереджений на зберіганні більшої кількості даних європейських користувачів на серверах у Європі.
Тео Бертрам розкритикував рішення інституцій ЄС щодо блокування. За його словами, аргумент Європейського парламенту містить “базові фактичні неточності”. На його думку, палата висунула “звинувачення проти нас (TikTok, – ред.), які в рівній мірі можуть бути застосовані проти інших компаній”. Також він назвав крок Європейської комісії “нульовим пацієнтом”.
“Ми вважаємо, що для нас розумно попросити, щоб ми заслухали справу проти нас і дали нам можливість захиститися, навіть якщо вирок уже винесено”, — сказав він.
За його словами, генеральний директор компанії Шоу Цзи Чу надіслав лист до Єврокомісії з проханням про аудієнцію. Також керівники фірми, відповідальні за юридичні питання, безпеку та безпеку даних і європейську конфіденційність, прибули до Брюсселя, щоб спробувати зустрітися з ІТ-департаментом Комісії. Як стверджує Тео Бертрам, TikTok не отримав “жодної відповіді за три тижні”.
Представниця Комісії сказала, що вона вже заявила, що відкрита для зустрічі з TikTok і що дату потрібно призначити.
- Сполучені Штати змушують китайських власників застосунку TikTok вийти з компанії з міркувань загрози національній безпеці. Якщо ті не погодяться, його можуть заборонити у США. Заборони на застосунок вже діють у низці країн світу.
- У США ведуть розслідування щодо ByteDance, що володіє низкою сервісі, зокрема застосунком TikTok. Припускається, що співробітники компанії стежили за американськими журналістами.
- 14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.
- У лютому у Канаді урядовцям заборонили використовувати TikTok на робочих смартфонах. Додаток має видалитися автоматично і в майбутньому його заборонять встановлювати.
- Згодом Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях і рекомендував депутатам Європарламенту видалити цей застосунок зі своїх смартфонів.
- Також Рада національної безпеки Бельгії заборонила використання китайського застосунку TikTok на робочих телефонах державних службовців.
- Білий дім надав вказівку державним установам протягом місяця видалити з федеральних пристроїв та систем китайський додаток TikTok.
- Європейська комісія прийняла рішення заборонити своїм співробітникам використовувати соціальну мережу TikTok з міркувань кібербезпеки. Працівники отримали наказ видалити додаток зі своїх службових та особистих пристроїв, якщо на них встановлені будь-які програми, пов’язані з роботою.