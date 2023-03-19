В Європі навряд чи вирішать заборонити TikTok, який належить Китаю. У компанії вважають, що ЄС для блокування будь-якої програми необхідно мати дуже серйозну правову базу.

Про це повідомило Politico.

Нині повну заборону на використання TikTok розглядають в США.

“Коли мова йде про свободу слова для громадськості, я думаю, що ці правила зрозумілі. Щоб заборонити будь-яку програму в будь-якій країні Європи, потрібно мати дуже серйозну правову базу”, — сказав Тео Бертрам, віцепрезидент зі зв’язків з державними органами та громадської політики в Європі TikTok.

За його словами, загальна заборона на використання додатків соціальних медіа в європейських країнах буде “зовсім іншим рівнем масштабу”. Таке розуміння є черед політиків та експертів, з якими Тео Бертрам спілкувався останніми тижнями.

Цього тижня адміністрація Байдена розпорядилася, щоб китайський власник TikTok ByteDance відмовився від додатка. В іншому випадку йому буде загрожувати можлива заборона в США.

Соцмережа вже стискалася з обмеженнями з боку західних урядів після занепокоєння служб безпеки щодо того, що він становить загрозу національній безпеці. Материнська компанія TikTok ByteDance розташована в Пекіні та належить кільком китайським інвесторам, серед яких засновники ByteDance, співробітники і глобальні інвестори, наприклад фірма Об’єднаних Арабських Еміратів, що належить раднику з безпеки країни.

У березні компанія випустила Project Clover, зосереджений на зберіганні більшої кількості даних європейських користувачів на серверах у Європі.

Тео Бертрам розкритикував рішення інституцій ЄС щодо блокування. За його словами, аргумент Європейського парламенту містить “базові фактичні неточності”. На його думку, палата висунула “звинувачення проти нас (TikTok, – ред.), які в рівній мірі можуть бути застосовані проти інших компаній”. Також він назвав крок Європейської комісії “нульовим пацієнтом”.

“Ми вважаємо, що для нас розумно попросити, щоб ми заслухали справу проти нас і дали нам можливість захиститися, навіть якщо вирок уже винесено”, — сказав він.

За його словами, генеральний директор компанії Шоу Цзи Чу надіслав лист до Єврокомісії з проханням про аудієнцію. Також керівники фірми, відповідальні за юридичні питання, безпеку та безпеку даних і європейську конфіденційність, прибули до Брюсселя, щоб спробувати зустрітися з ІТ-департаментом Комісії. Як стверджує Тео Бертрам, TikTok не отримав “жодної відповіді за три тижні”.

Представниця Комісії сказала, що вона вже заявила, що відкрита для зустрічі з TikTok і що дату потрібно призначити.