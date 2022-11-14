За прогнозом європейської служби Copernicus, майбутня зима в Європі буде значно теплішою за середні історичні показники, що дозволить уникнути дефіциту природного газу.

Про це пише DW.

Так, відповідно до прогнозів Служби моніторингу за зміною клімату Copernicus, що входить до структури ЄС, на Європу очікує аномально тепла зима.

У регіонах уздовж узбереж Балтійського, Середземного та Північного морів найближчими тижнями фіксуватимуться температури, що перевищують середні історичні значення.

Вчені оцінюють у 50-60% ймовірність того, що температура буде значно вищою за історичні показники на території Великої Британії, Центральної та Південної Європи. Відтак високі температури допоможуть запобігти дефіциту природного газу і знизити попит на нього після зростання цін до рекордних значень на тлі війни РФ проти України, пише Bloomberg.

Copernicus об’єднує дані вчених із Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та США. Служба ЄС використовує великий обсяг даних із супутників, кораблів, літаків та метеостанцій у всьому світі.

Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за останні 30 років температура в Європі зростала більш ніж у два рази швидше, аніж середня глобальна температура.