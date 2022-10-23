У Європі почастішали випадки підривів злочинцями банкоматів, заявила представниця Європейського поліцейського агентства у Гаазі Клер Жорж. Злочинці все частіше використовують "надзвичайно серйозні вибухові речовини", часом це призводить до обвалення конструкцій будівель і навіть жертв.

Про це пише DW.

Вона зазначила, що так відбуваються сучасні банківські пограбування. Якщо в самих банках готівки часто-густо небагато, то зламуючи банкомати, злочинці можуть отримати сотні тисяч євро.

Все частіше на небезпеку наражаються звичайні містяни, оскільки багато апаратів для видачі та прийому коштів розташовані в супермаркетах або на торгових вулицях. Злочинців “не цікавлять люди, все, що їх хвилює, — це гроші”, – каже Жорж.

Тривожна тенденція зафіксована в низці європейських країн. Йдеться, зокрема, про Німеччину, Південну Європу, країни Балтії. Організовані злочинні угруповання спеціалізуються на підривах та цілеспрямовано навчають зловмисників. Минулого року слідчі Європолу навіть виявили в Утрехті спеціальний тренувальний центр для таких цілей.

Злочинці зазвичай з великою швидкістю переміщаються автотранспортом і зламують відразу серію банкоматів. Вони часто працюють на міжнародному рівні, вчиняючи правопорушення у сусідніх країнах. Так, близько половини підозрюваних у скоєнні подібних правопорушень у Німеччині 2021 року в’їхали до країни з Нідерландів.

Точної статистики для всієї Європи поки що немає, оскільки держави — члени ЄС повідомляють Європолу лише про злочини міжнародного характеру.

У Німеччині Федеральне відомство з кримінальних справ зареєструвало у 2021 році 287 випадків – порівняно з 268 випадками роком раніше. Приріст був відзначений, попри жорсткі обмеження переміщення між країнами у зв’язку з пандемією. Як очікується, цього року цифри суттєво збільшаться.

У Нідерландах до вересня 2022 року зареєстровано стільки ж підривів, скільки за весь попередній рік. Особливо часті подібні правопорушення у житлових районах Амстердама.

За даними Європолу, успіхи у боротьбі зі зловмисниками демонструє Франція. Там у банкоматах вбудований спеціальний механізм, за допомогою якого купюри у разі злому заливаються чорнилом, що робить їх непридатними для використання.