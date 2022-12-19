Європа втратила близько 1 трильйона доларів через російське вторгнення до України. Напад РФ спричинив різке зростання вартості енергоносіїв.

Про це повідомило Bloomberg.

Видання зазначило, що російське вторгнення та зростання цін на енергоносії спричинили непередбачені фінансові витрати.

“Найглибша криза за останні десятиліття лише починається”, – написало видання.

Після зими європейським країнам доведеться поповнювати запаси газу практично без постачання з Росії. Відповідно, посилиться конкуренція за паливні танкери.

У статті зазначили, що ринок залишиться напруженим до 2026 року навіть за умови появи на ринку нових потужностей для імпорту зрідженого газу. Після цього періоду стануть доступними додаткові виробничі потужності від США до Катару.

“Це означає відсутність перепочинку від високих цін”, – йдеться у повідомленні.

Хоча уряди допомогли компаніям і споживачам погасити більшу частину наслідків, надавши допомогу у понад 700 мільярдів доларів, — надзвичайний стан може тривати роками.

“Якщо скласти все – допомогу, субсидії – це надзвичайно великі гроші”, – заявив Мартін Девеніш, директор консалтингової компанії S-RM.

На його думку, урядам ЄС буде набагато важче впоратися з кризою у 2023 році.