У Європі завдяки незвичайно м'якій погоді вартість природного газу на початку нового року продовжила падіння. 2 січня ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Настільки дешево європейський газ востаннє продавався в лютому 2022 року до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Згодом ціни на TTF підвищилися до 73 євро. Загалом з початку грудня вони зменшилися в середньому вдвічі. Рекордні ціни були зафіксовані минулого літа (345 євро за мегават/год), що було викликано припиненням постачання природного газу з РФ.

Проте, споживання газу у Європі на тлі нинішніх м’яких температур знижується. Зокрема до нового року температура у Німеччині місцями перевищувала плюс 20 градусів. Окрім цього, на зниження цін на природний газ вплинув також той факт, що останнім часом все більше енергії в Європі видобувається вітряками.

Раніше експерти зауважили, що економіка Європи, схоже, уникне серйозного шоку, якого боявся регіон на тлі енергетичної кризи внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але середньострокові проблеми регіону, видається, виправити важче, і Європа постає перед боротьбою за збереження свого промислового ядра.

Зауважимо, у 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.