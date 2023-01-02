Про це повідомляє Deutsche Welle.
Настільки дешево європейський газ востаннє продавався в лютому 2022 року до початку повномасштабної війни Росії проти України.
Згодом ціни на TTF підвищилися до 73 євро. Загалом з початку грудня вони зменшилися в середньому вдвічі. Рекордні ціни були зафіксовані минулого літа (345 євро за мегават/год), що було викликано припиненням постачання природного газу з РФ.
Проте, споживання газу у Європі на тлі нинішніх м’яких температур знижується. Зокрема до нового року температура у Німеччині місцями перевищувала плюс 20 градусів. Окрім цього, на зниження цін на природний газ вплинув також той факт, що останнім часом все більше енергії в Європі видобувається вітряками.
Раніше експерти зауважили, що економіка Європи, схоже, уникне серйозного шоку, якого боявся регіон на тлі енергетичної кризи внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але середньострокові проблеми регіону, видається, виправити важче, і Європа постає перед боротьбою за збереження свого промислового ядра.
Зауважимо, у 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.
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