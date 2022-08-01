Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

Заборону на імпорт вугілля з Росії затвердили у квітні 2022 року. Його ухвалили у межах п’ятого пакета санкцій.

До ембарго країни ЄС щорічно купували у підприємств із Російської Федерації вугілля на 8 млрд доларів. Європейські країни шукають альтернативу російському вугіллю у Південній Африці. За п’ять місяців вони імпортували на 40% більше вугілля, ніж за минулий рік.

З 1 серпня Німеччина має повністю припинити закуповувати вугілля, а з 31 грудня від російської нафти. РФ поставляла до країни 40% вугілля та 40% нафти. Заступник міністра фінансів ФРН Йорг Кукіс заявляв, що ЄС має придумати, як заповнити “величезну прогалину, яка залишиться, коли Європейський союз відмовиться від 158 млрд кубометрів газу на рік, що поставляються з Росії”.