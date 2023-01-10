Про це повідомили під час брифінгу.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, Євросоюз має намір робити все можливе для підтримки України. Блок планує продовжувати тиснути санкціями проти Росії та її союзників.
Зокрема Брюссель розширить санкції на тих, хто військовими коштами підтримує російську війну. Зокрема на Білорусь та Іран.
“Ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України”, – додала вона.
Зазначимо, що протягом російсько-української війни ЄС та інші союзники вже запроваджували санкції проти Білорусі та Ірану.
- 29 грудня міністерка клімату та навколишнього середовища Анна Москва заявила, що Польща готова до російської заборони продажу нафти країнам, які запроваджують обмеження цін.
- У Тайвані вирішили розширити санкції проти Росії та Білорусі. Міністерство економіки Тайваню оголосило, що вони мають на меті запобігти використанню двома країнами високотехнологічної продукції тайванського виробництва у військових цілях.