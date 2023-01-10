В Європейському Союзі пригрозили Білорусі та Ірану санкціями через військову підтримку Росії у війні проти України.

Про це повідомили під час брифінгу.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, Євросоюз має намір робити все можливе для підтримки України. Блок планує продовжувати тиснути санкціями проти Росії та її союзників.

Зокрема Брюссель розширить санкції на тих, хто військовими коштами підтримує російську війну. Зокрема на Білорусь та Іран.

“Ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України”, – додала вона.