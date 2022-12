Про це повідомила пресслужба постійного представництва Польщі в ЄС.

Раніше окремі країни висловлювали побоювання, що ЄС може зіштовхнутися з нестачею цієї сировини у разі, якщо інші гравці ринку будуть готові запропонувати вищу ціну. Проте, згодом вдалось досягти узгодження, “кваліфікованою більшістю” міністри прийняли відповідне рішення.

We welcome the agreement of #EU ministers on a gas price cap of €180/MWh and which includes a cap on all European hubs. pic.twitter.com/cc1egnjYh3

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) December 19, 2022