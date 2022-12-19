19 грудня міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро за МВт-год, тобто близько $2100 за тисячу куб. м.

Про це повідомила пресслужба постійного представництва Польщі в ЄС.

Раніше окремі країни висловлювали побоювання, що ЄС може зіштовхнутися з нестачею цієї сировини у разі, якщо інші гравці ринку будуть готові запропонувати вищу ціну. Проте, згодом вдалось досягти узгодження, “кваліфікованою більшістю” міністри прийняли відповідне рішення.

Ми вітаємо домовленість міністрів Євросоюзу щодо обмеження ціни на газ у 180 євро/МВт-год, яке включає обмеження для всіх європейських хабів, – зазначили у повідомленні постійного представництва Польщі.

We welcome the agreement of #EU ministers on a gas price cap of €180/MWh and which includes a cap on all European hubs. pic.twitter.com/cc1egnjYh3 — Poland in the EU (@PLPermRepEU) December 19, 2022

Раніше зазначалось, що зіткнення щодо пропозиції обмежити ціни на природний газ в Європейському Союзі посилилися, оскільки група з 12 держав-членів закликала значно знизити межу втручання, щоб обмежити вплив безпрецедентної енергетичної кризи на споживачів і бізнес блоку.

У листопаді Єврокомісія запропонувала встановити обмеження цін на російський газ на рівні 275 євро за мегават-годину. Різниця між світовими та європейськими цінами має протриматися на позначці понад 58 євро не менше десяти днів. Чехія, яка головує в ЄС, запропонувала знизити граничну ціну до 220 євро, а необхідну різницю — до 35 євро.

Запропоноване зниження порогів втручання викликало занепокоєння у таких країнах, як Німеччина, Нідерланди та Данія, які закликали до обережного підходу до обмеження цін.

Для прихильників більш агресивного втручання скорочення, запропоноване чеським урядом, недостатньо, на думку дипломатів. Група з 12 країн повідомила, що запропоновані обмеження – неприйнятні, і їх необхідно значно знизити.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що узгоджена домовленість завершить російське маніпулювання ринком.