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В Євросоюзі попередньо домовились прискорити постачання й закупівлю снарядів для України — Боррель

Країни Євросоюзу попередньо домовились прискорити закупівлю боєприпасів і постачання артилерійських снарядів Україні. Країни-члени мають вирішити як реалізувати план.

Четвер, 9 березня 2023, 12:51
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Про це повідомило Reuters.

Згідно з планом країни ЄС отримають фінансові стимули у розмірі 1 млрд євро. Кошти спонукатимуть відправити до України більше снарядів.

Ще 1 млрд євро піде на їх спільну закупівлю.

“Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішені. Все має бути детально обговорено”, — додав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Він сподівається, що план остаточно план остаточно узгодять вже на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС. Зустріч має відбутися 20 березня.

Теги: Євросоюз, допомога Україні, Європейський Союз, ЄС, Жозеп Боррель, озброєння України, підтримка України, російсько-українська війна

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