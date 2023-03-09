Про це повідомило Reuters.

Згідно з планом, країни ЄС отримають фінансові стимули у розмірі 1 млрд євро. Кошти спонукатимуть відправити до України більше снарядів.

Ще 1 млрд євро піде на їх спільну закупівлю.

“Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішено. Все має бути детально обговорено”, – додав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Він сподівається, що план остаточно узгодять вже на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС. Зустріч має відбутися 20 березня.