Про це повідомило Reuters.
Згідно з планом, країни ЄС отримають фінансові стимули у розмірі 1 млрд євро. Кошти спонукатимуть відправити до України більше снарядів.
Ще 1 млрд євро піде на їх спільну закупівлю.
“Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішено. Все має бути детально обговорено”, – додав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
Він сподівається, що план остаточно узгодять вже на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС. Зустріч має відбутися 20 березня.
- В Європейському Союзі погодили надати 2 мільярди євро з фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні. Рішення погодили європейські посли.
- Канада надасть Україні близько 2,2 млн доларів США на розмінування територій. Ще Україна отримає електричні трансформатори для відновлення енергомережі.