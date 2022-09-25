В Євросоюзі запропонували додати до нових санкцій заборону на імпорт алмазів із Росії. З пропозицією виступили п'ять країн-членів ЄС.

Про це повідомило Reuters.

Проти заборонили раніше виступала Бельгія, котра заявляла, що рішення призведе до збитків у галузі, на частку якої припадає 5% експорту. У країні розташовний найбільший у світі центр торгівлі алмазами. Єврокомісія може подати офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій цього тижня.

Запропонували ввести заборону Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія. Російська група АЛРОСА є найбільшим у світі виробником алмазної сировини.