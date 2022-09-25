Про це повідомило Reuters.
Проти заборонили раніше виступала Бельгія, котра заявляла, що рішення призведе до збитків у галузі, на частку якої припадає 5% експорту. У країні розташовний найбільший у світі центр торгівлі алмазами. Єврокомісія може подати офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій цього тижня.
Запропонували ввести заборону Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія. Російська група АЛРОСА є найбільшим у світі виробником алмазної сировини.
Санкції заберуть близько 30% бізнесу, заявив Антверпенський всесвітній алмазний центр. За їхніми даними, рішення принесе користь торговим центрам, які конкурують. Вони додали, що слід дозволити клієнтам самостійно вирішувати чи купувати російські алмази.
За даними видання, європейські дипломати, які були залучені до підготовки нових санкцій, заявили, що Бельгія має скасувати вето. Глави МЗС країн-членів ЄС мають намір вести перемовини, поки не досягнуть консенсусу щодо санкцій. В іншому випадку питання обговорюватимуть на зустрічі лідерів ЄС у Празі 6-7 жовтня.
- Восьмий пакет санкцій проти РФ не буде містити обмежень стосовно цін на нафту. Швидше за все ЄС може запровадити обмеження щодо хімікатів, машин та сталеливарної продукції.
- У Берліні запропонували нові обмеження до восьмого пакета санкцій проти Росії. У документі йдеться про заборону обіймати керівні посади у державних компаніях РФ.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова військова ескалація в Україні, що відбулася після розпорядження президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію, має бути покарана новими санкціями.