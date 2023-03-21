В Євросоюзі запустили два проєкти захисту від напливу мігрантів

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Одна з цільових операційних дій передбачає створення пілотних проєктів у зацікавлених державах-членах для швидкого надання притулку та процедур повернення.
20 березня Єврокомісія запустила пілотний проєкт з Болгарією щодо запобігання незаконним прибуттям, посилення управління кордонами та міграцією. Проєкт передбачає забезпечення безпеки на кордоні Болгарії та Туреччини за допомогою транспортних засобів, контрольованих доріг, камер відеоспостереження та сторожових веж. Крім того, у межах проєкту ЄС має намір запустити прискорені процедури надання притулку та повернення нелегальних мігрантів.
Другий пілотний проєкт, анонсований у лютому, був запущений раніше, 17 березня. Він здійснюється в Румунії і також передбачає впровадження нових інструментів для реєстрації мігрантів, більш оперативного прийняття рішень щодо клопотань про притулок та повернення біженців, які отримали відмову, передає DW.
У січні в Комісії ЄС оголосили про намір впоратися зі зростаючим числом нелегальних мігрантів до ЄС за допомогою нової стратегії депортації.
Хто не потребує міжнародного захисту, той має повернутися до країни походження”, – заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон. За її словами, 2022 року на територію ЄС прибуло понад 300 тисяч нелегальних мігрантів. Більшість із них не має законного права на притулок. Загалом у країнах Євросоюзу у 2022 році кількість клопотань про притулок зросла порівняно з 2021-м майже у півтора раза – до 924 тисяч заявок.
Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.
- 26 січня міністри Європейського Союзу обговорювали способи приборкати нелегальну міграцію, зокрема відправляючи назад нелегально прибулих. Кількість мігрантів зростає, відроджуючи заклики щодо прикордонних парканів і центрів притулку за межами Європи.
- Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад на Батьківщину.
- Чиста міграція до Великої Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року, що було зумовлено збільшенням кількості громадян країн, котрі не входять до Європейського Союзу.