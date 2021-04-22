Країни-члени Європейського союзу погодили новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планується скоротити викиди парникових газів в атмосферу принаймні на 55%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

Відтак, Євросоюз робить черговий крок до своєї мети: стати кліматично нейтральним до 2050 року.

Зазначається, що “євродепутати досягли домовленості з державами-членами ЄС” щодо кліматичного закону.

Це відбулося напередодні віртуального саміту з питань клімату, до якого приєднаються близько 40 світових лідерів, включно з президентом США Джо Байденом. Подія проходитиме 22-23 квітня.

У законі Європейський Союз законодавчо закріпить свої амбіції щодо досягненню кліматичної нейтральності до 2050 року. У документі збільшено цільовий показник скорочення викидів парникових газів у ЄС до 2030 року з 40% принаймні до 55% (порівняно з рівнями 1990 року).

Мета на 2030 рік закладає основу для великого пакета нормативних актів ЄС, який повинен бути розглянутий у червні цього року. Вони включатимуть пропозиції щодо оновлення вуглецевого ринку ЄС, більш жорсткі стандарти викидів CO2 для автомобілів та інше.

Планується створити незалежний науковий консультативний орган ЄС для моніторингу прогресу в цих питаннях.

Our goal: to cut greenhouse gas emissions by 55% by 2030. In June, we will revamp our energy & climate policies to make them #Fitfor55. To get there, we had a good 1st College debate today. And I will be glad to present our 🇪🇺 climate goals at the #LeadersClimateSummit later. pic.twitter.com/MK8rUBIbHA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 22, 2021

Як зазначає агентство Reuters, до 2019 року викиди в ЄС були вже на 24% нижчими, ніж у 1990 році. Євродепутати хотіли домогтися зниження до 60% (до 2030 року), в той час як лідери ЄС домовилися про 55% після переговорів.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала закон ключовим елементом європейського “зеленого” курсу.

“Наше політичне зобов’язання стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року тепер стане юридичним. Закон щодо клімату ставить ЄС на “зелений” шлях для цілого покоління. Це наше зобов’язання перед дітьми і внуками”, – наголосила фон дер Ляєн, яку цитує пресслужба Єврокомісії.

Тепер кліматичний закон повинен бути затверджений Європейським парламентом і Європейською радою для набуття чинності.