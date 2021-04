Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

Відтак, Євросоюз робить черговий крок до своєї мети: стати кліматично нейтральним до 2050 року.

Зазначається, що “євродепутати досягли домовленості з державами-членами ЄС” щодо кліматичного закону.

Це відбулося напередодні віртуального саміту з питань клімату, до якого приєднаються близько 40 світових лідерів, включно з президентом США Джо Байденом. Подія проходитиме 22-23 квітня.

Мета на 2030 рік закладає основу для великого пакета нормативних актів ЄС, який повинен бути розглянутий у червні цього року. Вони включатимуть пропозиції щодо оновлення вуглецевого ринку ЄС, більш жорсткі стандарти викидів CO2 для автомобілів та інше.

Планується створити незалежний науковий консультативний орган ЄС для моніторингу прогресу в цих питаннях.

