Голова столичного осередку партії “Європейська солідарність” та секретар Київради Володимир Прокопів пояснив, чому “ЄС“ не висунула свого кандидата на посаду мера Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Великий Київ“.

За словами Прокопіва, він переконував колег з “Європейської Солідарності“, що партія, яка має політичний досвід, має продемонструвати мудрість і об’єднати різні політичні сили перед загрозами, які можуть виникнути після цих виборів.

“В першу чергу – перед загрозами “окупацією“ Києва проросійськими силами, які мають протилежні ідеологічні погляди. З іншої сторони – є загроза, що Офіс Президента “дотисне“ закон про столицю, згідно якого обрана киянами влада буде позбавлена будь-яких повноважень, а керувати містом буде призначений намісник. Який буде диктувати свою волю усім киянам та розпоряджатися столичним бюджетом“, – пояснив він.

Голова столичного осередку “ЄС“ зазначив, що виходячи саме з цієї мотивації, партія ще до виборчої кампанії пропонувала діючому меру Віталію Кличку іти на вибори самовисуванцем за підтримки кількох політичних сил.

“Але, мер в якийсь момент завагався. Хоча він сам уже мав досвід походу на вибори, коли у 2008 році він не домовився з Турчиновим, і в результаті вибори виграв Черновецький. Мер має право на помилку. Ми ж вирішили, що якщо і ми зробимо помилку у відповідь, це може дорого коштувати і місту, і країні. Тому врешті-решт зупинилися на такому рішенні – не висувати свого кандидата, а зосередитись на просуванню партійного списку “Європейської Солідарності“, – розповів Прокопів.

Він також зізнався, що багато кандидатів просили підтримки “ЄС“.

“Але ми вважаємо, що тоді кампанія на взаємопоборювання кандидатів від демократичних сил закінчилась би приходом до влади когось третього. До речі, “Слуги народу“ дуже хотіли, щоб ми це зробили. Це розчищало їм шлях в КМДА“, – додав Прокопів.