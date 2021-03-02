Фракція "Європейської Солідарності" висунула вимогу до керівництва Верховної Ради негайно внести до порядку денного законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм та створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) по "вагнерівцям".

Про це з трибуни ВР сьогодні заявила співголова фракції Ірина Геращенко, яку цитує пресслужба партії.

Політик нагадала, що рівно сім років тому Кремль розпочав окупацію українських територій.

“Рівно сім років тому Рада Федерацій проголосувала за введення російських окупаційних військ на територію суверенної України. І нинішні забудьки з Банкової не можуть пригадати прізвища тих, хто здав Крим. Так давайте нагадаємо Зеленському, що це був Янукович, який звернувся з листом відповідним до Російської Федерації ввести війська. 90% “ментів”, бо не повертається язик назвати їх міліцією, Криму зрадили тоді присягу, народ український і Україну. І керівництво цих “ментів” зараз працює на Банковій”, – зазначила Геращенко.

Вона нагадала, що днями президент США Джо Байден виступив із сильною заявою до сьомої річниці окупації Криму, в якій “дуже чітко назвав, хто ж є загарбник – це Російська Федерація”.

“І тільки президент Зеленський боїться назвати Путіна агресором, говорячи про якихось сепаратистів на Сході. Цього тижня президент Євроради Шарль Мішель відвідає Донбас. Давайте вимагати від Зеленського в присутності наших європейських партнерів розказати про те, що перемир’я немає жодного дня, про десятки вбитих і поранених тільки цього року. Про зірване і заблоковане звільнення заручників, про страждання мільйонів українців. На Сході не сепаратисти, не бойовики – там російські окупаційні війська і їх найманці. Потрібно називати речі своїми іменами”, – закликала Геращенко.

Нардеп наголосила, що необхідно негайно ухвалити закон про колабораціонізм. Геращенко нагадала, що відповідний документ “Євросолідарність” раніше внесла до ВР.

“Звичайно, монобільшості “аби не Порошенко”, і в той же день вони зареєстрували свій схожий законопроєкт. Ми не будемо тут рвати на собі вишиванки, хто ж більший патріот. Головне прийняти цей закон”, – заявила Геращенко.

“Ми вимагаємо від голови Верховної Ради негайно в порядок денний внести законопроєкт про колабораціонізм, так само як ТСК по “вагнерівцям”. Бо це непристойно, коли в найвищих кабінетах держави сидять зрадники, які сьогодні знову зраджують українських розвідників, здають їх”, – підсумувала Геращенко.

Варто зазначити, що сьогодні Рада 232 голосами підтримала проєкт постанови № 4690-4 про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії. Проте в списку законопроєктів, включених до порядку денного, немає ані питання про колабораціонізм, ані ТСК щодо “вагнерівців”.