У партії "Європейська Солідарність" повідомили, що "ПриватБанк" за вказівкою влади незаконно заблокував кошти політсили, виділені на проведення виборчої кампанії.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба партії.

“Передчуваючи поразку на місцевих виборах, влада Зеленського намагається активно протидіяти веденню виборчої кампанії “Європейської Солідарності” – головної української опозиційної сили… Так, за вказівкою влади повністю підконтрольний їй “ПриватБанк” незаконно заблокував кошти, виділені партією на ведення виборчої кампанії“, – наголошується в заяві.

У політсилі уточнили, що 5 жовтня з центрального рахунку “ЄС” було здійснено перерахування коштів на рахунки регіональних партійних структур. Але без будь-яких підстав гроші були заблоковані співробітниками “ПриватБанку”.

“Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй “ПриватБанку” повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, зокрема, оплату реклами на телебаченні”, – зазначається в заяві.

В “Євросолідарності” поінформували, що чітко виконують вимоги законодавства про фінансування політичних партій і використовують кошти, які пройшли перевірку в НАЗК. Гроші були отримані як компенсація після парламентських виборів 2019 року.

У партії розцінюють блокування коштів “як виконання злочинної вказівки Банкової у боротьбі з опозицією”.

“Європейська Солідарність” вимагає від Зеленського припинити перетворювати вибори на фарс та використовувати банківську систему як інструмент у боротьбі з опозицією”, – йдеться в заяві.

У партії вимагають від правоохоронних органів та керівництва Національного банку України “зупинити цей злочин” і провести розслідування за даним фактом.