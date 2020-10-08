Відповідну заяву оприлюднила пресслужба партії.
“Передчуваючи поразку на місцевих виборах, влада Зеленського намагається активно протидіяти веденню виборчої кампанії “Європейської Солідарності” – головної української опозиційної сили… Так, за вказівкою влади повністю підконтрольний їй “ПриватБанк” незаконно заблокував кошти, виділені партією на ведення виборчої кампанії“, – наголошується в заяві.
У політсилі уточнили, що 5 жовтня з центрального рахунку “ЄС” було здійснено перерахування коштів на рахунки регіональних партійних структур. Але без будь-яких підстав гроші були заблоковані співробітниками “ПриватБанку”.
“Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй “ПриватБанку” повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, зокрема, оплату реклами на телебаченні”, – зазначається в заяві.
В “Євросолідарності” поінформували, що чітко виконують вимоги законодавства про фінансування політичних партій і використовують кошти, які пройшли перевірку в НАЗК. Гроші були отримані як компенсація після парламентських виборів 2019 року.
У партії розцінюють блокування коштів “як виконання злочинної вказівки Банкової у боротьбі з опозицією”.
“Європейська Солідарність” вимагає від Зеленського припинити перетворювати вибори на фарс та використовувати банківську систему як інструмент у боротьбі з опозицією”, – йдеться в заяві.
У партії вимагають від правоохоронних органів та керівництва Національного банку України “зупинити цей злочин” і провести розслідування за даним фактом.
- Раніше співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов зазначав, що чинна влада очікує програшного для себе результату на місцевих виборах 25 жовтня, тому готуються до масштабних фальсифікацій і намагається не допустити сильних опозиційних кандидатів.
- 6 жовтня “Європейська Солідарність” виграла в апеляційній інстанції справу про незаконну відмову у реєстрації списку партії на виборах до міської ради Кременчука.